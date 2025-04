Eintracht Karlfelds Kampf um den Klassenerhalt geht weiter

Innerhalb von nur zwei Wochen hat sich der Wind um 180 Grad gedreht. Die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld bekommen nach sechs Punkten aus den vergangenen beiden Spielen eine kräftige Brise von hinten. Und davon wollen sich Trainer Flo Beutlhauser und sein Team auch am Samstag (14 Uhr) beim SV Bruckmühl anschieben ㈠lassen.

Bruckmühl hat noch sechs Spieltage Zeit, um den Acht-Punkte-Rückstand auf die Relegationsplätze aufzuholen. „Das Spiel ist wahrscheinlich die letzte Chance für sie, um noch einmal Hoffnung schöpfen zu können. Und wir wollen ihnen diese Hoffnung nehmen und selbst einen großen Schritt machen”, so Beutlhauser, der aber in erster Linie an seine eigene Mannschaft denkt. Denn auch die Karlsfelder stecken trotz ihrer beiden jüngsten Siege weiterhin im Abstiegskampf. Da auch die Konkurrenz punktet, beträgt der Vorsprung auf die Relegationszone nur einen Zähler.

Der Gegner liegt abgeschlagen am Tabellenende. „Sie sind ein angeschlagener Boxer”, sagt Beutlhauser, der anfügt: „Doch die sind bekanntlich am gefährlichsten.”

Offensivkraft Schäffer fehlt

„Wir müssen genau so weitermachen wie zuletzt“, sagt Beutlhauser, „wir waren laufstark und wollten unbedingt gewinnen. Wir haben den Abstiegskampf angenommen.”

Nicht weniger erwartet er von seinen Spielern am Samstag in Bruckmühl. Und sollte am Ende des Tages ein glanzloser Erfolg herausspringen, könnte Beutlhauser auch damit leben: „Unsere Spiele waren zuletzt nicht immer schön anzuschauen, aber wir waren erfolgreich.”

Dominik Schäffer hatte einen großen Anteil am Aufschwung. Am Samstag muss die Eintracht ohne den Offensivmann (Urlaub) auskommen. Dafür kehren Pascal Sattelberger und Martin Schön ins Team zurück. „Beide werden uns weiterhelfen”, sagt Beutlhauser. Auch Dominik Pöhlmann und Bastian Kirschner stehen wieder zur Verfügung. In den Einheiten der vergangenen Woche waren jeweils über 20 Leute auf dem Trainingsplatz. Beutl㈠hauser: „Das schaut sehr gut aus.”