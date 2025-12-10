Eintracht kämpft, Eichhorn entscheidet – der Jäger bleibt auf der Spur

Doch der Dreier gegen die Kurstädter wirkte eher wie ein mühsam erarbeiteter Pflichtsieg. Vor allem die schwache Chancenverwertung machte den Gastgebern das Leben unnötig schwer.
Bad Salzungen kam engagiert aus der Kabine. Beim 0:2 war schließlich noch alles offen. Hildburghausens Mannschaftskapitän Johannes Schelhorn forderte lautstark „fünf Prozent mehr“. Es wurden eher drei – doch es reichte, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Auffällig blieb, dass die Eintracht sich im letzten Drittel schwertat: gute Ansätze, aber oft zu hektisch oder mit falschen Entscheidungen im Passspiel. So blieb das Spiel bis in die Schlussphase offen, zumal die Gäste nie aufgaben. Wieder war es Leusche, der mit zwei gefährlichen Standards für Unruhe sorgte. Einmal rettete William Simon per Kopf in höchster Not, einmal faustete Geyling einen gut getretenen Freistoß aus dem Eck. Erst kurz vor Schluss fiel die endgültige Entscheidung: Über die linke Seite kombinierten sich Louis Kreußel und Eichhorn sehenswert durch. Der Ball landete bei Joker Christoph Peters, der zunächst auf dem Ball ausrutschte, dann aber blitzschnell reagierte und den Keeper mit einem Tunnel zum 3:0 überrumpelte.
Fazit: Erwähnenswert war erneut der unermüdliche Routinier Martin Schleicher. Mit 41 Jahren stopfte er im Defensivverbund zuverlässig jede Lücke und lieferte ein abgeklärtes Spiel ab. Durch den Sieg und die gleichzeitige Punkteteilung des Tabellenführers in Erlau ist Hildburghausen bis auf vier Zähler dran – und hat sogar noch zwei Spiele weniger sowie die bessere Tordifferenz. Zum Rückrundenauftakt kommt es dann zum direkten Duell mit Meiningen in Hildburghausen.