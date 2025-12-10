Eintracht kämpft, Eichhorn entscheidet – der Jäger bleibt auf der Spur

Dabei begann die Eintracht gegen die personell stark gebeutelten Bad Salzunger – die inklusive Trainer Mathias Weisheit lediglich drei Ersatzspieler im Gepäck hatten – wie die Feuerwehr. Nach nicht einmal drei Minuten zappelte der Ball bereits im Netz: Sandro Eichhorn überraschte mit einem clever ausgeführten Freistoß aus halblinker Position den gegnerischen Torhüter Philipp Konjevic und traf ins lange Eck. Der Keeper machte dabei keine glückliche Figur. Hildburghausen hätte früh für klare Verhältnisse sorgen können. Ali Imedashvili verpasste jedoch erst eine Hereingabe von Maxi Schneider und hatte später Pech, als sein Schuss vom Innenpfosten wieder ins Feld zurücksprang. Kurioserweise tat die frühe Führung dem Spielfluss der Eintracht nicht gut. Statt Sicherheit zu gewinnen, verloren die Gastgeber etwas den Rhythmus. Bad Salzungen wiederum fand mit zunehmender Spielzeit immer besser in die Partie. Die junge Mannschaft zeigte mutige Ansätze, wirkte aber insgesamt noch zu unerfahren – ein Umstand, den ihr Coach realistisch einschätzte. Die größten Gefahrmomente der Gäste ergaben sich durch Standards von Erik Michael Leusche. Ein wuchtiger Distanzschuss zwang Torhüter Julius Geyling zu einer starken Parade, und ein Eckball landete sogar am Querbalken. Kurz vor der Pause setzte Maximilian Schneider mit einem präzisen langen Ball Eichhorn in Szene. Doch diesmal blieb Konjevic Sieger. Wenig später machte Eichhorn es besser: Nach Zuspiel von Max Andersch umkurvte er den Keeper und erzielte seinen vierten Saisontreffer zum 2:0.

Bad Salzungen kam engagiert aus der Kabine. Beim 0:2 war schließlich noch alles offen. Hildburghausens Mannschaftskapitän Johannes Schelhorn forderte lautstark „fünf Prozent mehr“. Es wurden eher drei – doch es reichte, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Auffällig blieb, dass die Eintracht sich im letzten Drittel schwertat: gute Ansätze, aber oft zu hektisch oder mit falschen Entscheidungen im Passspiel. So blieb das Spiel bis in die Schlussphase offen, zumal die Gäste nie aufgaben. Wieder war es Leusche, der mit zwei gefährlichen Standards für Unruhe sorgte. Einmal rettete William Simon per Kopf in höchster Not, einmal faustete Geyling einen gut getretenen Freistoß aus dem Eck. Erst kurz vor Schluss fiel die endgültige Entscheidung: Über die linke Seite kombinierten sich Louis Kreußel und Eichhorn sehenswert durch. Der Ball landete bei Joker Christoph Peters, der zunächst auf dem Ball ausrutschte, dann aber blitzschnell reagierte und den Keeper mit einem Tunnel zum 3:0 überrumpelte.

Fazit: Erwähnenswert war erneut der unermüdliche Routinier Martin Schleicher. Mit 41 Jahren stopfte er im Defensivverbund zuverlässig jede Lücke und lieferte ein abgeklärtes Spiel ab. Durch den Sieg und die gleichzeitige Punkteteilung des Tabellenführers in Erlau ist Hildburghausen bis auf vier Zähler dran – und hat sogar noch zwei Spiele weniger sowie die bessere Tordifferenz. Zum Rückrundenauftakt kommt es dann zum direkten Duell mit Meiningen in Hildburghausen.