Eintracht II düpiert den Meister und erobert Platz drei

Holger Lemke und Eintracht Trier II feierten einen famosen Saisonabschluss und schlugen Meister Ahrweiler BC mit 5:4. – Foto: FuPa/Verein

„Es war ein guter Abschluss nach zuletzt ein paar schwächeren Spielen. Wir hatten auch die richtige Einstellung. Mendig hatte keine großen Chancen, wir haben es souverän runtergespielt“, sagte Kevin Greweling, Co-Trainer der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld, nach dem gelungenen Saisonabschluss vor den eigenen Fans. Coach Pascal Meschak war beruflich verhindert und erreichte erst mit dem Schlusspfiff das Alfons-Jakobs-Stadion.

Noah Lorenz brachte die Hunsrücker mit einem Schlenzer ins lange Eck in Führung, ehe Martin Schultheis nach einem Eckball per Kopf auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause traf Matthias Ruster mit einem Distanzschuss zur Vorentscheidung. Nach der Halbzeit luchste Bastian Süss dem Gästekeeper den Ball ab und vollendete zum 4:0. Zwar gelang Mendig noch der Ehrentreffer, den Schlusspunkt setzte aber erneut Lorenz, der einen Handelfmeter verwandelte.

Schiedsrichter: Moritz Schillo (Longuich)

Zuschauer: 122

Tore: 1:0 Noah Lorenz (20.), 2:0 Martin Schultheis (32.), 3:0 Matthias Ruster (43.), 4:0 Bastian Süss (49.), 4:1 Kodai Stalph (59.), 5:1 Noah Lorenz (65., Handelfmeter)

FC Bitburg – SpVgg EGC Wirges ⇥2:0 (0:0)

In der finalen Partie fehlte laut Bitburgs Trainer Fabian Ewertz zwar „die letzte Intensität in den Zweikämpfen. Dennoch war das Spiel aber nicht schlecht anzusehen.“ Die Bierstädter, die am Ende aufgrund eines leichten Chancen-Übergewichts verdient gewannen, gingen nach 70 Minuten in Führung. Ein Freistoß von Simon Floß wurde zunächst abgeblockt, ehe Jannik Nosbisch goldrichtig stand und aus wenigen Metern zum 1:0 traf. Kurz vor Schluss legte der FCB mit einem sehenswerten Treffer von Joshua Bierbrauer nach. Dieser bekam den Ball in den Lauf gespielt, überlupfte anschließend seinen Gegenspieler, um den Ball dann per Dropkick im Tor zu versenken. „Es hatte zwar ein bisschen was von einem Sommerkick, dennoch hatten beide die Ambition, das Spiel zu gewinnen. Aufgrund der starken Rückrunde war die Punktezahl und die Tabellenplatzierung am Ende das Maximum, was wir nach der verkorksten Hinrunde noch rausholen konnten“, resümierte Ewertz.

FC Bitburg: Lautwein – Merker, Bierbrauer (90. Krasnici), Fisch, N. Fuchs, Morbach (61. Wagner), K. Fuchs, Alff (90. Gerten), Kieren (65. Nosbisch), Bailon (61. Floß), Sterges

Schiedsrichter: Ayoub Driouache (Trier)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jannik Nosbisch (70.), 2:0 Joshua Bierbrauer (89.)

SG Hochwald – SG 2000 Mülheim-Kärlich ⇥0:2 (0:0)

„Es war schon mehr drin. Man hat aber auch gespürt, dass wir uns bereits vor ein paar Wochen gerettet hatten, um in der Liga zu bleiben“, sagte Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald. Im letzten Spiel mussten sich die Hochwälder zwar mit 0:2 geschlagen geben, dennoch überwiegt beim Coach der Sportgemeinschaft aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden der Stolz, nach einer Saison, die von zahlreichen Tiefen geprägt war, den Ligaverbleib geschafft zu haben. „Mülheim-Kärlich bestraft uns am Ende für zwei Fehler eiskalt. Trotzdem hatten wir ein paar Bälle im gegnerischen Strafraum, bei denen wir die Abschlusssituationen einfach nicht gut ausgenutzt haben. Wir pusten jetzt alle durch, drücken den Reset-Knopf und sind zuversichtlich, dass wir uns nächste Saison etwas frühzeitiger im Mittelfeld positionieren können. Über allem steht aber, dass es absolut besonders ist, dass wir als SG Hochwald nun bereits die neunte Saison in Folge in der Rheinlandliga spielen dürfen“, sagt Mohsmann.

SG Hochwald: Grub – Hoffmann (90. Paulus), Mohsmann, Diop (78. Emamu), Mertinitz (90. Thinnes), Dres (90. Webel), Burg, Weber, Stelker (90. Steffes), Lenz, Hemmes

Schiedsrichter: Fabian Mohr (Strohn)

Zuschauer: 180

Tore: 0:1 Paul Heuser (56.), 0:2 Martin Jacobs (88.)

VfB Wissen – SG Arzfeld ⇥5:1 (2:0)

In ihrem vorerst letzten Rheinlandligaspiel ging die SG Arzfeld beim bisherigen Schlusslicht unter. Wissen jubelte im ersten Durchgang über zwei Kontertreffer nach zu einfachen Ballverlusten der Gäste. Die Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen wechselten zur Pause dreimal. In der 47. Minute erhöhten die Gastgeber nach einem Ballgewinn im Zentrum und einem schnell zu Ende gespielten Konter auf 3:0. Til Cordes traf für die Hausherren in der 54. Minute. Trotz des deutlichen Rückstands zeigten sich die Isleker anschließend verbessert. Der eingewechselte Spielertrainer Joschka Trenz setzte sich über außen durch. Seine Flanke auf den langen Pfosten verwertete Martin Schmitz per Kopf zum 5:1-Ehrentreffer (75.). Fünf Minuten zuvor hatte Felix Arndt seinen zweiten Treffer des Tages erzielt. Nach der Klatsche an der Sieg steigt die Spielgemeinschaft als Tabellenletzter in die Bezirksliga ab. „In der ersten Hälfte haben wir keinen guten Fußball gespielt. Wir sind sehr enttäuscht, da wir uns das anders vorgestellt hatten. Mitte des zweiten Durchgangs haben wir alles versucht. Bitter, dass der eingewechselte Dustin Jakobi bereits nach wenigen Minuten wegen einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden musste“, bilanzierte Florian Moos, Trainer der Isleker.

Arzfeld: Hagedorn – J. Propson, Biewald, Kockelmann (46. Ewen), Schmitz, Jakob Lempges (46. Jakobi, 53. Töx), Morgens (46. Johannes Lempges), B. Propson, Juchmes (65. Trenz), Mayers, Antony

Schiedsrichter: Antonia von Kölichen (Rheinbreitbach)

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jakov Jancek (9.), 2:0, 5:0 Felix Arndt (45., 70.), 3:0 Ahmet Kerem Sari (47.), 4:0 Til Cordes (54.), 5:1 Martin Schmitz (75.)

Eintracht Trier II – Ahrweiler BC ⇥5:4 (0:1)

Das Beste kommt zum Schluss: Die Trierer U21 krönt eine bärenstarke Saison und schlägt im letzten Saisonspiel Meister und Aufsteiger Ahrweiler BC. Mit dem Heimsieg sicherte sich die Regionalligareserve in der Endabrechnung Rang drei. Der künftige Oberligist von der Ahr ging in der 16. Minute in Führung, als Ümit Mehmet Kuzu nach einem Konter traf. Der Gäste-Vorsprung hielt bis zur Pause. Keine 160 Sekunden waren im zweiten Durchgang gespielt, als Noah Erasmy den Ausgleich markierte. Und dann nahm das wilde Spiel seinen Lauf. Es folgten weitere acht Tore. Dem eingewechselten Fabrice Schirra gelang in der 90. Spielminute der umjubelte Treffer zum 5:4 für die Hausherren. SVE-II-Trainer Holger Lemke bilanzierte sehr zufrieden: „In einem verrückten Spiel haben wir in der ersten Hälfte defensivorientiert agiert und tiefer gestanden. Nach dem Seitenwechsel haben wir umgestellt und mutiger agiert. Wir sind über den dritten Tabellenplatz sehr happy. Siegtorschütze Fabrice Schirra hatte eigentlich bereits vor drei Wochen sein letztes Spiel gemacht. Aufgrund unserer Personalprobleme ist er dankenswerterweise eingesprungen.“

Trier II: Basquit – Maurer, Erasmy, Schuch, Yavuz, Yere, Dheyaa (64. Schirra), Morlaye, Boesen, Jost, Rotundu.

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)

Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ümit Mehmet Kuzu (16.), 1:1 Noah Erasmy (47.), 2:1, 3:2 Inza Yere (54., 60.), 2:2, 4:3 Almir Porca (57., 86.), 4:2 Vincent Boesen (74.), 4:4 Ricardo Schuh Abranches (88.), 5:4 Fabrice Schirra (90.)