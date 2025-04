Eintracht Hohkeppel: Zwei Suspendierungen im Abstiegskampf

Sportchef Kevin Theisen erläuterte die Entscheidung gegenüber "Reviersport". So sei die Trennung von Tokac auf dessen mangelnde Einstellung zurückzuführen. „Ömer Tokac ist nicht mehr dabei, weil die Einstellung nicht passt und dieses Verhalten ist untragbar. Der Junge ist einfach disziplinlos“, sagte Theisen. Auch der Einfluss des Spielerberaters habe dabei eine Rolle gespielt: „Ömer hatte zuletzt die Möglichkeit, in der Zweiten zu spielen, wollte es aber nicht. Da hat der Berater leider einen großen Einfluss.“

Baller-League-Einsatz ohne Absprache?

Bei Arthur Ekallé, der erst im Oktober 2024 als vertragsloser Spieler verpflichtet worden war, wiegt ein anderer Grund schwer. Der Rechtsverteidiger soll entgegen klarer Absprachen an einem Spiel der populären „Baller League“ teilgenommen haben – dem Hallenfußballformat mit prominenten Beteiligten. „Wir haben vor der Verpflichtung mit ihm und seinem Berater klipp und klar gesagt, dass Einsätze in der Baller League für uns nicht infrage kommen. Jetzt haben wir erfahren, dass Arthur vor zwei Wochen in der Baller League gespielt hat – und das ohne es uns mitzuteilen. Die Absprache war glasklar. Er ist deshalb raus und spielt keine Rolle mehr“, so Theisen gegenüber Reviersport.