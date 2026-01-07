Eintracht Hohkeppel zieht Landesliga-Team(s) zurück!

Paukenschlag in der Landesliga Staffel 1: Eintracht Hohkeppel II hat seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen. Der Aufsteiger, dessen erste Mannschaft aktuell auf dem dritten Tabellenplatz der Mittelrheinliga steht, beendet damit sein Landesliga-Abenteuer bereits im ersten Jahr.

Sportlich hatte sich die zweite Mannschaft zur Winterpause im gesicherten Mittelfeld etabliert. Das Team von Trainer Giuseppe Brunetto (52) rangierte mit fünf Siegen, vier Unentschieden und sechs Niederlagen auf Platz neun. Der Rückzug kommt daher überraschend, insbesondere angesichts der erfolgreichen Entwicklung der vergangenen Jahre.

Teammanager Mehmet Dogan bestätigte den Rückzug gegenüber FuPa, wollte sich jedoch zunächst nicht weiter äußern und verwies auf eine noch am selben Tag geplante Vereinsmitteilung. Diese hat der Klub inzwischen veröffentlicht und darin die Entscheidung umfassend eingeordnet.

Der Aufstieg in die Landesliga war der vorläufige Höhepunkt eines bemerkenswerten Erfolgswegs. Mit der Meisterschaft in der Kreisliga B2 Berg im Jahr 2023 begann der Siegeszug der Hohkeppeler Zweitvertretung. Drei Meisterschaften in Folge führten den Klub schließlich im Sommer 2025 erstmals in die Landesliga 1.

"Wir gestalten unseren Verein bewusst zukunftsorientiert"

Darin erklärt die Fußball-Abteilung von Eintracht Hohkeppel ihre strategische Neuausrichtung. Um eine „nachhaltige und wirtschaftlich stabile Zukunft“ zu sichern, werden neben der 2. Seniorenmannschaft auch die Damenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Aktiv bleiben hingegen die 1. und 3. Seniorenmannschaft. Die erste Mannschaft setze ihren sportlichen Weg „konsequent fort“ und kämpfe weiterhin um den Aufstieg.

Der Verein betont, künftig einen noch stärkeren Fokus auf Infrastruktur, wirtschaftliche Stabilität und Jugendförderung zu legen. Ziel sei es, Trainings- und Spielbedingungen nachhaltig zu verbessern, Nachwuchsspielerinnen und -spieler gezielt zu fördern und verlässliche Vereinsstrukturen zu schaffen. Der Vorstand erklärt dazu: „Wir gestalten unseren Verein bewusst zukunftsorientiert. Diese Entscheidung ermöglicht es uns, wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen, den Nachwuchs bestmöglich zu fördern und gleichzeitig eine stabile Grundlage für alle Mannschaften zu sichern – vom Jugendbereich bis in den Seniorenfußball.“

Auch der Zeitpunkt des Rückzugs wird in der Mitteilung begründet. Auf die Frage, warum dieser Schritt nicht erst zum Saisonende erfolgt, heißt es: „Verantwortung bedeutet, rechtzeitig zu handeln und nicht abzuwarten, bis Herausforderungen größer werden. Um die langfristige Planung des Vereins sowie die Etablierung in einer höheren Spielklasse realistisch und nachhaltig verfolgen zu können, ist es notwendig, personelle, organisatorische und wirtschaftliche Ressourcen gezielt zu bündeln.“

Spiele werden annulliert

Der Rückzug hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabelle. Da die Abmeldung vor dem 30. April 2026 erfolgte, bleiben gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 SpO alle bisher ausgetragenen Spiele ohne Wertung. Eintracht Hohkeppel II steht damit als Absteiger dieser Staffel fest und wird am Tabellenende geführt.

Durch die Annullierung der Ergebnisse verschieben sich auch die Kräfteverhältnisse in der Liga. Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid führt nun nur noch mit zwei statt drei Punkten Vorsprung vor dem SV Grün-Weiss Brauweiler. Im Tabellenkeller sprang der 1. FC Spich mit nun 13 Punkten vom vorletzten Rang auf den Nichtabstiegsplatz 13. Fortuna Bonn mit sieben Punkten und der SV Schlebusch mit elf Punkten belegen aktuell die weiteren direkten Abstiegsplätze.

