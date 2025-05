Eintracht Hohkeppel verpflichtet zwei Youngsters

Philipp Lambert, der in der Rückrunde der laufenden Saison bereits auf Leihbasis für Hohkeppel spielte, wird fest verpflichtet. Der 20-Jährige kam im Laufe der Rückserie achtmal in der Regionalliga West zum Einsatz und gehörte zuvor dem Drittliga-Kader des SV Sandhausen an. Nach dem Abstieg der Kurpfälzer endete seine dortige vertragliche Bindung, sodass Hohkeppel nun die Gelegenheit zur dauerhaften Verpflichtung nutzte.

„Philipps Vertrag war in Sandhausen nur für die 3. Liga gültig. Nach deren Abstieg konnten wir ihn nun fest verpflichten. Er ist ein großes Talent und wir sind stolz darauf, ihn überzeugen zu konnten, unseren Weg weiter mitzugehen“, wird Sportdirektor Kevin Theisen in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Spieler selbst zeigte sich ebenfalls entschlossen: „Ich freue mich, dass ich hier unterschreiben konnte und bin voller Überzeugung, wieder Richtung Regionalliga anzugreifen.“

Darüber hinaus hat Hohkeppel den 18-jährigen Angreifer Alexander Guiddir unter Vertrag genommen. Der beidfüßige Offensivspieler stand in dieser Saison in 16 Partien der A-Junioren-Nachwuchsliga für die U19 des SV Sandhausen auf dem Platz. Zuvor war Guiddir in der Jugendabteilung von Rot-Weiß Frankfurt aktiv.

Cheftrainer Pablo González-Huerta, der Guiddir bereits aus gemeinsamen Tagen in Frankfurt kennt, erhält damit einen vertrauten und entwicklungsfähigen Spieler. Sportdirektor Theisen lobte in einem Instagram-Beitrag des Vereins das Profil des Neuzugangs: „Alexander passt genau in das Anforderungsprofil, was wir in der neuen Saison weiter vorantreiben wollen: Jung, hochveranlagt und dynamisch. Er wird sich schnell unter seinem alten Trainer bei uns einfinden.“

Auch der Spieler selbst äußerte sich ambitioniert: „Ich freue mich riesig, ab der kommenden Saison ein Teil von Hohkeppel zu sein. Als Stürmer will ich hier Verantwortung übernehmen, wichtige Tore machen und alles für die Mannschaft geben. Ich bin bereit, Gas zu geben – auf und neben dem Platz. Danke für das Vertrauen!“