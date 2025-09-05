Eintracht Hohkeppel verpflichtet Offensivspieler vom Bonner SC

Der SV Eintracht Hohkeppel hat sich kurz nach dem ersten Spieltag der Mittelrheinliga die Dienste von Hendrik Strobl gesichert. Der 23-jährige Außenstürmer wechselt vom Regionalligisten Bonner SC zurück in die Mittelrheinliga und soll bei Hohkeppel neue Impulse im Angriffsspiel setzen.

Strobl ist 1,85 Meter groß und bringt reichlich Erfahrung auf Verbandsebene mit. In den vergangenen zwei Spielzeiten war er beim Bonner SC aktiv und absolvierte in seiner Laufbahn insgesamt 84 Partien in der Mittelrheinliga, in denen ihm 20 Tore gelangen. In der Aufstiegssaison des BSC 2023/24 hatte er mit vier Treffern und vier Vorlagen Anteil am Erfolg der Bonner. In der laufenden Regionalligasaison wurde er in drei Spielen lediglich kurz eingesetzt. Der Bonner SC hatte Strobls Abgang vor wenigen Tagen mit beruflichen Veränderungen begründet.

Sportlich war Strobl zunächst im Nachwuchsbereich von Bayer 04 Leverkusen, dem FC Hennef 05 und später ab der U19 bei Fortuna Düsseldorf aktiv. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er beim Siegburger SV, ehe er sich in Bonn als torgefährlicher Flügelspieler etablierte.