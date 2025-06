Eintracht Hohkeppel verpflichtet Abwehrtalent Marlon Monning

Eintracht Hohkeppel hat sich zur neuen Saison in der Mittelrheinliga mit einem weiteren vielversprechenden Nachwuchsspieler verstärkt: Marlon Monning wechselt vom Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund an den Mittelrhein. Der 20-jährige Innenverteidiger soll die Defensive des ambitionierten Klubs künftig stabilisieren.

Monning, 1,91 Meter groß und gebürtig aus Köln, genoss einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln. Dort sammelte er 28 Einsätze in der U19-Bundesliga sowie einen Einsatz in der UEFA Youth League. Auch im Herrenbereich kam er bereits zu ersten Einsätzen: Neben einem Kurzeinsatz für die U21 der Kölner absolvierte Monning zwei Partien in der Regionalliga West für Türkspor Dortmund.

"Marlon ist erneut ein Spieler aus der Kategorie 'jung und hochveranlagt', den wir für unser Spiel sehr gut gebrauchen können. Seine Spielintelligenz, seine starke Zweikampfführung und die Ruhe am Ball sind entscheidende Positiv-Merkmale", wird Eintracht-Sportdirektor Kevin Theisen in einem Posting auf Instagram zitiert.