Eintracht Hohkeppel trennt sich von Trainer Keseroglu Mittelrheinliga: Die Zusammenarbeit zwischen dem 34-Jährigen und dem ambitionierten Mittelrheinligisten endet nach dem 2:0-Erfolg gegen den FC Pesch.

Trotzdem überrascht der Zeitpunkt. Erst am Wochenende besiegte die Eintracht den FC Pesch mit 2:0. Vor allem die möglicherweise belastete Beziehung zwischen Trainer und Mannschaft war wohl ein Faktor. "Was er inhaltlich vorgeben hat, wurde zum Teil nicht umgesetzt. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass aus dem Kader mehr rauszuholen ist“, sagte Theisen zu Oberberg Aktuell.

Auf dem Papier war Aufsteiger Hohkeppel in dieser Saison gar nicht so schlecht unterwegs. Mit 23 Punkten belegt die Eintracht aktuell den fünften Tabellenplatz. Den extrem hohen Ansprüchen in Hohkeppel genügt das aber nicht. Vor der Saison hatte unter anderem Keseroglu selbstbewusst von der Meisterschaft und dem Durchmarsch gesprochen. Die Entlassung zeigt nun: Der Verein meint es ernst und schreckt für sein ambitioniertes Ziel auch vor drastischen Schritten nicht zurück.

Zwei Aufstiege, drei Pokalsiege

Alles in allem war die Amtszeit von Keseroglu in Hohkeppel aber sehr erfolgreich. 2019 übernahm der 34-Jährige den Verein in der Bezirksliga und schaffte den Durchmarsch in die höchste Spielklasse am Mittelrhein. Dazu gab es drei Kreispokalsiege. "Er hat dreieinhalb Jahre sehr gute Arbeit abgeliefert und im Verein viele Dinge bewegt, aber jetzt ist es Zeit für eine Veränderung. Das gehört zum Fußball dazu", sagte Theisen zu OA.

Keseroglu, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2025 läuft, ist nun also Geschichte in Hohkeppel. Einen festen Nachfolger wird der Klub wohl erst in der Winterpause präsentieren, bis dahin soll es für die drei verbleibenden Spiele eine Interimslösung geben. Zunächst beim Mittelrheinpokal-Achtelfinale gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid am Samstag.