Eintracht Hohkeppel klärt Keseroglu-Nachfolge Interne Lösung beim Mittelrheinligisten: Giuseppe Brunetto soll das Aufstiegsrennen neu beleben. von Andreas Santner · Heute, 07:09 Uhr · 0 Leser

Giuseppe Brunetto soll mit Eintracht Hohkeppel die Aufholjagd einleiten. – Foto: Christian Kreuer

Nach dem Paukenschlag vor dem Osterwochenende hat der SV Eintracht Hohkeppel die vakante Trainerposition neu besetzt. Giuseppe Brunetto wird ab sofort das Ruder beim Tabellenvierten übernehmen. Die Entscheidung ist eine logische Konsequenz aus den internen Strukturen: Da die Eintracht ihre zweite Mannschaft bereits im Januar aus der Landesliga zurückgezogen hatte, war Brunetto weiterhin im Verein gebunden und steht nun für die Mission „Aufholjagd“ bereit.

Erfahrung an der Seitenlinie Mit Giuseppe Brunetto hat Hohkeppel einen Fachmann in ihren Reihen, der die Mittelrheinliga und die Regionalliga bestens kennt. Der 53-Jährige blickt auf eine Vita zurück, die sich sehen lassen kann. Besonders seine Zeit beim 1. FC Düren sticht hervor, den er einst von der Mittelrheinliga in die Regionalliga führte. Auch Stationen beim Bonner SC, TV Herkenrath, FC Blau-Weiß Friesdorf und dem VfL Leverkusen unterstreichen seine enorme Erfahrung. Dass Brunetto nun übernimmt, ist für Sportdirektor Kevin Theisen die sinnvollste Lösung, um in der entscheidenden Phase der Saison keine Zeit zu verlieren. "Giuseppe Brunetto wird die Mannschaft übernehmen. Seit der Abmeldung unserer Zweiten war er weiterhin im Verein und nicht freigestellt. Er übernimmt das Traineramt vorerst bis zum Sommer", erklärt Theisen die personelle Weichenstellung. Dem neuen Chefanweiser werden Bilal Aziz, zuvor Co-Trainer bei Keseroglu, und André Klug, bisher Co-Trainer der zweiten Mannschaft unter Brunetto, als Co-Trainer zur Seite stehen.

Neun Endspiele für den Traum von der Regionalliga Die sportliche Ausgangslage ist nach der Entlassung von Abdullah Keseroglu – die auf drei Pflichtspielniederlagen in Serie folgte – durchaus kompliziert. Hohkeppel ist auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, und der Rückstand auf den Spitzenreiter Bergisch Gladbach 09 ist auf acht Punkte angewachsen. Bei noch neun verbleibenden Partien ist der Spielraum für Fehler gleich Null. In Hohkeppel gibt man sich dennoch kämpferisch. Die Marschroute für den neuen Übungsleiter ist klar definiert, wie Theisen betont: "Wir wollen die letzten neun Spiele gewinnen. Daher liegt der volle Fokus ab sofort auf diesen neun Partien."