Eintracht Hohkeppel II präsentiert neuen Chef-Trainer Der 36-jährige Jesse Muambay coacht die neue Bezirksliga-Truppe. von Andreas Santner · Heute, 12:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Christoph Tiroux / JM

Kompletter Schnitt bei der Reserve des SV Eintracht Hohkeppel. Nachdem der Verein seine zweite Mannschaft in der vergangenen Spielzeit aus dem Spielbetrieb der Landesliga genommen hatte, stellt sich das Team nun für die kommende Saison völlig neu auf. Mit einem gänzlich veränderten Kader steht ein Neustart in der Bezirksliga 1 an. Da der bisherige Trainer Giuseppe Brunetto fortan die erste Mannschaft in der Mittelrheinliga übernimmt, präsentierten die Verantwortlichen nun eine neue Lösung an der Seitenlinie. Mit Jesse Muambay wechselt ein ambitionierter Coach zu den Herren, der zuletzt im Frauen-Leistungsfußball von sich reden machte.

Erste Herren-Station nach erfolgreicher MRL-Saison Für den 36-jährigen Trainer bedeutet das neue Amt ein Novum, da er hiermit seine erste Trainerstation im Herrenbereich antritt. In den vergangenen zehn Jahren sammelte er bereits reichlich Trainererfahrung, bewegte sich dabei jedoch primär im ambitionierten Jugend- und Frauenbereich, während er als aktiver Fußballer selbst ebenfalls höherklassig auf dem Platz stand. Zuletzt trainierte er die Frauen des SV Allner-Bödingen in der Frauen-Mittelrheinliga und führte das Team in der abgeschlossenen Spielzeit erfolgreich auf den dritten Tabellenplatz. „Ich habe vor einigen Wochen den Anruf bekommen von den Verantwortlichen von Hohkeppel, ob ich mir das nicht vorstellen kann, diesmal eine Herrenmannschaft zu trainieren. Nach den ersten Gesprächen kamen wir relativ schnell dazu, dass ich diese Herausforderung annehme. Diese erste Trainerstation bei Hohkeppel – ein großer Name, ein Verein, der sich in den letzten Jahren von den Kreisligen hochgekämpft hat und auch die zweite Mannschaft hat ihre kleine Geschichte schon geschrieben“, erklärt Muambay seinen Wechsel nach Hohkeppel.

Gleiche Philosophie und laufende Vorbereitung Die sportliche Leitung der Eintracht signalisierte schnell, dass man mit dem neuen Cheftrainer auf einer Wellenlänge liegt. Sportdirektor Kevin Theisen und Murat Ekmen, Teammanager der Senioren, zeigten sich in einer Vereinsmeldung mit der Verpflichtung hochzufrieden:„Es hat sich schnell gezeigt, dass wir mit Jesse das gleiche Verständnis von Fußball sowie vom Aufbau der Mannschaft teilen.“ Während Muambay mit seiner Mannschaft bereits seit einigen Wochen auf dem Trainingsplatz schwitzt, basteln die Verantwortlichen im Hintergrund noch am finalen Gefüge des Trainerstabs. Die Installation eines Co-Trainers befindet sich aktuell in Planung, genauere Details will der Verein in Kürze bekannt geben.