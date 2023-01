Eintracht Hohkeppel holt Regionalliga-Spieler Durgun Mittelrheinliga: Cenk Durgun hatte sich beim Regionalligisten 1. FC Düren in den vergangenen Monaten ein Platz in der ersten Elf erarbeitet. Trotzdem spielt er ab der Rückrunde für Eintracht Hohkeppel.

Bei Düren zuletzt gesetzt

Auch in der aktuellen Saison spielte Durgun in der Regionalliga West, unzwar bei Aufsteiger 1. FC Düren. Und wer jetzt glaubt, Durgun würde sich für den Wechsel in die tiefere Liga entscheiden, weil er keine Einsatzchance in Düren hat, der liegt falsch. Ganze 20 Mal stand Durgun in dieser Saison schon auf dem Platz, elfmal wurde er zwar eingewechselt, in den letzten vier Spielen vor der Winterpause spielte er aber von Beginn an. Hohkeppel gelingt also ein absoluter Transfercoup, einen gesetzten Regionalligaspieler in die Mittelrheinliga zu lotsen.