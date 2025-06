Eintracht Hohkeppel holt Offensivtalent Denys Pinchuk

Pinchuk wurde in der Junioren-Abteilung des FC Hennef ausgebildet, wo er in seinem letzten A-Junioren-Jahr mit 15 Toren in 18 Partien in der U19-Mittelrheinliga auf sich aufmerksam machte. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte der Offensivspieler bereits zum Stammpersonal der Hennefer Ersten und verbuchte in 30 Einsätzen zehn Treffer sowie drei Assists.

"Wir versprechen uns viel von Denys. Er hat noch viel Entwicklungspotenzial, hat aber auch bereits im Angriff in der abgelaufenen Saison in der Oberliga gezeigt, dass er Killer-Qualitäten vor dem gegnerischen Tor besitzt", wird Sportdirektor Kevin Theisen in einer Vereinsmeldung zitiert.