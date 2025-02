Eintracht Hohkeppel holt Defensivmann Leutrim Alimusaj

Der SV Eintracht Hohkeppel verstärkt seine Defensive: Leutrim Alimusaj wechselt vom FC Wegberg-Beeck in die Mittelrheinliga. Der 22-Jährige bringt Erfahrung aus mehreren Oberligastationen mit und soll die Mannschaft von Trainer Nikos Metaxas in der Rückrunde breiter aufstellen.

Beim Probetraining überzeugte der 1,84 Meter große Rechtsfuß die Verantwortlichen: „Leutrim hat beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen, sodass wir uns entschieden haben, ihn mit in den Kader unserer Ersten zu holen. Mit ihm erweitern wir uns auch in der Breite“, erklärt Sportdirektor Kevin Theisen.

Erst am Sonntag gab der Verein aus dem Kreis Berg die Verpflichtung Philipp Lambert (19) bekannt. Das Mittelfeld-talent wurde für einein halbes Jahr vom Drittligist SV Sandhausen ausgeliehen. Seine fußballerische Ausbildung genoss Lambert unter anderem bei der TSG Hoffenheim und dem SV Sandhausen und schaffte im Sommer den Sprung in den Profikader, wo er allerdings bislang keine Einsätze verzeichnen konnte.



"Philipp ist ein hoffnungsvolles Talent. Allein, dass Sandhausen ihn nur ausleiht, zeigt schon, was sie Großes von ihm halten. Wir freuen uns, ihn auf seinem Weg begleiten zu dürfen. Wir erhoffen uns eine Win-Win-Situation für beide Seiten", wird Sportdirektor Kevin Theisen in einem Posting auf Instagram zitiert.