Eintracht Hohkeppel - ein erstes Zwischenfazit Mittelrheinliga: Aufsteiger Eintracht Hohkeppel war mit großen Erwartungen in die Saison gegangen. Auch wenn noch nicht alles rund lief, zeigen die ersten Spiele, wo es hingehen kann.

Mit der Tabelle ist es immer so eine Sache zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison. Nach acht Spieltagen ist natürlich immer schon eine Tendenz zu erkennen - wird ein Team um die oberen Plätze kämpfen oder wird es eine schwierige Saison? Gerade im Mittelfeld ist es aber meist so eng, dass die Richtung noch gar nicht klar ist.

Guter Start - kein sehr guter

So sieht es bisher bei Eintracht Hohkeppel aus. Der Aufsteiger steht mit bisher elf Punkten auf dem achten Platz - allerdings mit einem Spiel weniger als die drei Teams davor. Mit einem Sieg könnte die Eintracht also sogar auf den fünften Platz springen. Das zeigt: Schlecht war der Auftakt in keinster Weise, gerade für einen Aufsteiger. In Hohkeppel sind die Erwartungen aber andere, als bei normalen Aufsteigern. Daran ist der Verein nicht unbeteiligt: Trainer Abdullah Keseroglu brachte vor Saisonstart sogar den Meistertitel in der Mittelrheinliga ins Gespräch. Zum Aufstiegsplatz sind es nach nur sieben Spielen aber schon fünf Punkte Abstand. Bisher scheint es so, als sei die Mannschaft noch nicht stabil genug, um auf Anhieb ganz oben anzugreifen.

Gerade die Defensive ist definitiv ein Thema beim ambitionierten Liga-Neuling. 14 Gegentore waren es bisher schon, deutlich mehr als die direkten Konkurrenten. Zumal die Top-Teams auch offensiv treffsicherer waren. Dazu kommen Ausrutscher wie das 1:6-Debakel gegen den VfL Vichttal vor gut einem Monat. Nach drei sieglosen Spielen in Folge gelang mit dem 2:0 gegen Blau-Weiß Friesdorf am Wochenende möglicherweise der Befreiungsschlag.