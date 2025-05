Eintracht Hohkeppel bedient sich bei Mittelrheinliga-Meister Bonner SC

Ausgebildet wurde González unter anderem bei Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC St. Pauli, wo er in der U19-Bundesliga zum Einsatz kam. Seine ersten Schritte im Seniorenbereich machte er in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft der Hamburger. Darüber hinaus war der technisch versierte Offensivakteur für den TuS Koblenz aktiv und sammelte internationale Erfahrung als früherer Junioren-Nationalspieler Deutschlands sowie als A-Nationalspieler für die Dominikanische Republik.

González bringt reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Fußball mit. In der Regionalliga West absolvierte er insgesamt 50 Spiele für den BSC. Hinzu kommen 61 Einsätze (sieben Tore) in der Mittelrheinliga sowie sieben Regionalliga-Spiele für den ZFC Meuselwitz in der Nordost-Staffel. Ein weiteres Kapitel seiner Laufbahn führte ihn 2021 zum TuS Mondorf, für den er acht Partien in der höchsten luxemburgischen Liga (BGL Ligue) bestritt.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und bin bereit alles für den Verein zu geben. Das Ziel ist klar: Wir wollen gemeinsam aufsteigen“, erklärte González in einer Vereinsmeldung auf Instagram.

Nach einer langen Verletzungspause in der Hinrunde der aktuellen Saison fand González beim Bonner SC im Saisonverlauf zurück in den Kader und wurde in der Rückserie regelmäßig eingesetzt. Nun folgt der Wechsel zur Eintracht, die nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der kommenden Saison einen neuen Anlauf in der Mittelrheinliga unternimmt.