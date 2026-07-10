Eintracht Hoeningen schenkt Bongartz den Titel zum Abschied

Das ist Yannic Bongartz. – Foto: Ben Nieber

Bereits vor einem Jahr war die DJK Hoeningen vom Aufstieg ausgegangen, doch der Traum platzte noch nach dem Ende der Saison in der Kreisliga B. Der TSV Bayer Dormagen II hatte im direkten Duell mit der Eintracht einen nicht eingetragenen Spieler eingesetzt und gewonnen. Zum Entsetzen der DJK blieb das Ergebnis bestehen, wodurch der TSV aufstieg und Hoeningen in der Kreisliga C bleiben musste.

Ein Jahr später war die Mannschaft von Trainer Yannic Bongartz an der Reihe. „Es war unser Ziel, den Aufstieg in dieser Saison nachzuholen. Das war aber nur möglich, weil der Kader zusammengeblieben ist. Dafür bin ich den Jungs sehr dankbar“, sagte der Coach.

Nach dem Saisonende hatten sowohl der FC Straberg II als auch die Eintracht 71 Punkte. Erst durch eine Nachfrage bei der Staffelleitung wurde klar: Die Tordifferenz zählt vor dem direkten Vergleich. Deshalb durfte sich die DJK als Meister feiern lassen, auch wenn der Aufstieg für beide Vereine bereits feststand.

Hoeningen musste erneut bis zum letzten Spieltag auf die Entscheidung warten. Der deutliche 11:2-Erfolg gegen die Zweitvertretung des TuS Hackenbroich besiegelte den Aufstieg der DJK, die nach vier Jahren wieder in der Kreisliga B antreten wird.

Bongartz hört nach 19 Jahren als Trainer auf

Bongartz wird die Mannschaft jedoch nicht in die Kreisliga B begleiten. Nach insgesamt 19 Jahren als Trainer, die er allesamt bei der DJK Eintracht Hoeningen verbrachte, ist für den 36-Jährigen nun Schluss.

„Nach dieser langen Zeit als Trainer brauche ich mal eine Pause. Dennoch werde ich den Verein weiter unterstützen. Ich bin seit meiner Jugend im Verein und werde der Eintracht immer sehr verbunden bleiben, egal ob ich aktuell im Amt bin oder nicht“, stellte er klar.

Er übergibt seine Mannschaft an Frank Cremer, der bereits als Jugendtrainer in Hoeningen aktiv war und deshalb einige Spieler aus dem jungen Kader kennt. „Der Verein hat bei der Trainerwahl eine sehr gute Entscheidung getroffen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die Mannschaft weiterhin hervorragend entwickeln wird“, betonte Bongartz.

Kader bleibt erneut vollständig zusammen

Wie schon nach dem verpassten Aufstieg vor einem Jahr bleibt der Kader auch diesmal ohne Abgänge zusammen, obwohl einige Akteure sicherlich auch in höheren Ligen spielen könnten.

In der Hinrunde dominierte Jonas Hösen die Liga. In 15 Einsätzen traf er beeindruckende 30-mal und bereitete zudem 16 weitere Treffer vor. In der Wintervorbereitung folgte allerdings die Hiobsbotschaft: Aufgrund einer schweren Verletzung verpasste Hösen die gesamte Rückrunde.

Die Eintracht bewies jedoch, dass sie nicht von einem einzelnen Spieler abhängig ist. „Wir haben seinen Ausfall gut kompensieren können. Das konnte nur gelingen, weil sich die Mannschaft auf und neben dem Platz hervorragend versteht und füreinander da ist“, lobte Bongartz seine Truppe.

Schloßmacher übernimmt die Rolle des Torjägers

Besonders der 21-jährige Noah Schloßmacher konnte die entstandene Lücke schließen. Nachdem er in der Hinrunde 16-mal getroffen hatte, legte er in der Rückrunde noch einmal zu und erzielte 26 weitere Tore. Mit insgesamt 42 Treffern war er der erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft.

Bemerkenswert: Gleich sieben Spieler der aktuellen Erstvertretung hatte Bongartz bereits seit den Bambini trainiert und bis in den Seniorenfußball begleitet.

Ein großes Dankeschön richtete er auch an seinen ebenfalls in den Ruhestand verabschiedeten Trainerkollegen Sascha Schloßmacher. „Er hat mich immer super unterstützt.“