Eintracht hat den Klassenerhalt vor Augen – Lupo reist ohne Druck an Die Reserve von Eintracht Braunschweig kann den Ligaverbleib am letzten Spieltag aus eigener Kraft sichern. Für Lupo Martini Wolfsburg geht es dagegen um einen ordentlichen Abschied aus der Oberliga Niedersachsen. von ck · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag ist klar definiert: Eintracht Braunschweig II geht als Tabellenzwölfter mit 35 Punkten in das Heimspiel gegen Lupo Martini Wolfsburg und hält damit aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Weil das Torverhältnis gegenüber dem punktgleichen MTV Wolfenbüttel leicht besser ist, haben die Braunschweiger den Klassenerhalt in eigener Hand.

Nach dem deutlichen Auswärtssieg beim MTV in der Vorwoche wollen die Gastgeber nun den letzten Schritt gehen. Allerdings wartet mit Lupo trotz des bereits feststehenden Abstiegs kein Gegner, der die Partie abschenken möchte. Das Hinspiel endete immerhin 1:1. „Wir werden keine Geschenke verteilen“ Lupos Teammanager Tahar Gritli kündigte jedenfalls einen engagierten Auftritt seiner Mannschaft an. „Wir können befreit aufspielen und haben einen klaren Plan, wie wir Eintracht bespielen wollen“, sagte er vor der Partie. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sich die Wolfsburger trotz des feststehenden Abstiegs nicht kampflos verabschieden wollen: „Um uns vernünftig aus der Liga zu verabschieden, werden wir keine Geschenke verteilen.“