Eintracht Hannover vor nächstem Härtetest

Nach dem deutlichen 6:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Weyhe wartet bereits die nächste Herausforderung auf den VfL Eintracht Hannover 1848. Am Sonntag trifft der Tabellenführer auf eine Mannschaft in starker Form. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle geht Trainer Michael Moßmaier zuversichtlich in die Partie – vor allem dank eines gut aufgestellten Kaders.

Der Spielplan meint es derzeit nicht leicht mit dem VfL Eintracht Hannover 1848 – oder, je nach Perspektive, besonders spannend. Denn nach dem überzeugenden Sieg im Topspiel gegen Verfolger SV Weyhe steht am Sonntag bereits das nächste Duell gegen ein formstarkes Team auf dem Programm. Ein weiteres Spitzenspiel, wie es Trainer Michael Moßmaier formuliert: „Wir erwarten wieder ein schweres Spiel.“

Der SG Bock./Ambergau befindet sich in einem klaren Aufwärtstrend – und dürfte gegen den Tabellenführer besonders motiviert auftreten. „Unser Gegner hat gerade einen Lauf und wird natürlich gegen den Tabellenführer besonders motiviert sein“, so Moßmaier. Es ist also mit einem intensiven Spiel zu rechnen, bei dem die Eintracht gefordert sein wird, erneut ihre Dominanz unter Beweis zu stellen.