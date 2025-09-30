– Foto: FuPa Brandenburg

Eintracht Hannover überrollt Weyhe im Topspiel Im Spitzenspiel der Landesliga setzt sich der Tabellenführer VfL Eintracht Hannover 1848 deutlich mit 6:1 gegen den SV Weyhe durch – trotz starker Anfangsphase beider Teams.

Es war das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem ärgsten Verfolger – und es hielt zumindest eine Halbzeit lang, was es versprach. Der VfL Eintracht Hannover 1848 gewinnt am Ende deutlich mit 6:1 gegen den SV Weyhe und baut die Tabellenführung auf drei Punkte aus. Der klare Sieg täuscht jedoch über lange Phasen eines intensiven Spiels hinweg.

Das Duell zwischen dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer VfL Eintracht Hannover 1848 und dem punktgleichen SV Weyhe war als frühe Standortbestimmung in der Landesliga angekündigt – und zumindest in der ersten Halbzeit wurde das Spiel dem Anspruch eines Spitzenspiels gerecht. Am Ende aber setzte sich Eintracht Hannover mit 6:1 durch und untermauerte eindrucksvoll die eigene Titelambition. „Wir haben Weyhe sehr früh unter Druck gesetzt und versucht, sie in ihrer Hälfte zu binden“, erklärte VfL-Trainer Michael Moßmaier nach dem Spiel. „Dadurch hatten wir früh viele Abschlüsse und hatten zudem eine sehr spielfreudige Mannschaft auf dem Feld.“ Den Auftakt markierte ein sehenswerter Distanzschuss in den Winkel – ein Treffer, den Moßmaier als „Türöffner für den am Ende etwas zu hohen Sieg“ bezeichnete. Denn: „Die Weyher haben uns alles abverlangt.“

So., 28.09.2025, 12:30 Uhr VfL Eintracht Hannover 1848 VfL Eintrach SV Weyhe SV Weyhe 6 1 Abpfiff Tatsächlich hatte die Mannschaft von Max Hurdalek besonders im ersten Durchgang durchaus Phasen, in denen sie dem Tabellenführer auf Augenhöhe begegnete. „War ja Spitzenspiel am Wochenende, Erster gegen Zweiten. Erste Halbzeit wurde dem auch gerecht“, sagte der Weyher Trainer. Nach dem frühen Rückstand habe seine Mannschaft einen „Anschlusstreffer erzielt“, danach sei es „ein Top-Spiel“ gewesen.