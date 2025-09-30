Eintracht Hannover überrollt Weyhe im Topspiel

Es war das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem Spitzenreiter und dem ärgsten Verfolger – und es hielt zumindest eine Halbzeit lang, was es versprach. Der VfL Eintracht Hannover 1848 gewinnt am Ende deutlich mit 6:1 gegen den SV Weyhe und baut die Tabellenführung auf drei Punkte aus. Der klare Sieg täuscht jedoch über lange Phasen eines intensiven Spiels hinweg.
Das Duell zwischen dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer VfL Eintracht Hannover 1848 und dem punktgleichen SV Weyhe war als frühe Standortbestimmung in der Landesliga angekündigt – und zumindest in der ersten Halbzeit wurde das Spiel dem Anspruch eines Spitzenspiels gerecht. Am Ende aber setzte sich Eintracht Hannover mit 6:1 durch und untermauerte eindrucksvoll die eigene Titelambition.
„Wir haben Weyhe sehr früh unter Druck gesetzt und versucht, sie in ihrer Hälfte zu binden“, erklärte VfL-Trainer Michael Moßmaier nach dem Spiel. „Dadurch hatten wir früh viele Abschlüsse und hatten zudem eine sehr spielfreudige Mannschaft auf dem Feld.“ Den Auftakt markierte ein sehenswerter Distanzschuss in den Winkel – ein Treffer, den Moßmaier als „Türöffner für den am Ende etwas zu hohen Sieg“ bezeichnete. Denn: „Die Weyher haben uns alles abverlangt.“
Tatsächlich hatte die Mannschaft von Max Hurdalek besonders im ersten Durchgang durchaus Phasen, in denen sie dem Tabellenführer auf Augenhöhe begegnete. „War ja Spitzenspiel am Wochenende, Erster gegen Zweiten. Erste Halbzeit wurde dem auch gerecht“, sagte der Weyher Trainer. Nach dem frühen Rückstand habe seine Mannschaft einen „Anschlusstreffer erzielt“, danach sei es „ein Top-Spiel“ gewesen.
Nach der Pause drängte Weyhe auf den Ausgleich, scheiterte jedoch am konsequenten Defensivverhalten der Gastgeber – und wurde ausgekontert. „Zweite Halbzeit haben wir mit Gewalt versucht, gleich den Ausgleich zu erzielen. Sind dann in ein, zwei Konter gelaufen“, analysierte Hurdalek. Seine Mannschaft habe in der Folge weiter versucht mitzuspielen, „noch ein Tor zu schießen“. Doch die Räume, die Weyhe dabei öffnete, nutzte Eintracht konsequent – das Ergebnis wurde klarer, als es dem Spielverlauf lange entsprach.
„Letztendlich hat Eintracht auch verdient gewonnen“, resümierte Hurdalek. „Die konnten den Raum eben besser nutzen und waren eben dann auch etwas besser.“
Durch den klaren Erfolg bleibt der VfL Eintracht Hannover 1848 als einziges Team der Liga verlustpunktfrei und führt die Tabelle nun mit 15 Punkten aus fünf Spielen an. Der SV Weyhe fällt hinter die SG Bockenem/Ambergau auf Rang drei zurück – hat jedoch weiter alle Chancen, oben mitzuspielen.