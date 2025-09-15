Eintracht Hannover setzt Siegesserie auch gegen Ahlten fort

VfL Eintracht Hannover 1848 hat auch das dritte Saisonspiel für sich entschieden. Gegen die TSG Ahlten setzte sich das Team mit 2:0 durch und verteidigte souverän die Tabellenführung.

Der VfL Eintracht Hannover 1848 bleibt auch nach dem dritten Spieltag makellos. Mit dem 2:0-Heimerfolg über die TSG Ahlten steht die Mannschaft weiter an der Spitze der Tabelle – und hat nach drei Partien noch immer kein Gegentor kassiert.

Trainer Michael Moßmeier lobte die Gäste nach der Partie für ihre intensive Spielweise: „Ahlten hat es uns sehr schwer gemacht, da sie sehr präsent und zweikampfstark im Mittelfeld waren und unseren Spielaufbau geschickt gestört haben.“ Trotz dieser Schwierigkeiten fand sein Team immer wieder Wege nach vorne. „Dennoch konnten wir mit unseren schnellen Spielerinnen viele Torchancen erarbeiten, scheiterten aber oft an der starken Keeperin“, so Moßmeier.