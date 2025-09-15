Eintracht Hannover setzt Siegesserie auch gegen Ahlten fort

VfL Eintracht Hannover 1848 hat auch das dritte Saisonspiel für sich entschieden. Gegen die TSG Ahlten setzte sich das Team mit 2:0 durch und verteidigte souverän die Tabellenführung.
Der VfL Eintracht Hannover 1848 bleibt auch nach dem dritten Spieltag makellos. Mit dem 2:0-Heimerfolg über die TSG Ahlten steht die Mannschaft weiter an der Spitze der Tabelle – und hat nach drei Partien noch immer kein Gegentor kassiert.
Trainer Michael Moßmeier lobte die Gäste nach der Partie für ihre intensive Spielweise: „Ahlten hat es uns sehr schwer gemacht, da sie sehr präsent und zweikampfstark im Mittelfeld waren und unseren Spielaufbau geschickt gestört haben.“ Trotz dieser Schwierigkeiten fand sein Team immer wieder Wege nach vorne. „Dennoch konnten wir mit unseren schnellen Spielerinnen viele Torchancen erarbeiten, scheiterten aber oft an der starken Keeperin“, so Moßmeier.
Die Entscheidung fiel schließlich nach der Pause. „In der Halbzeit habe ich den Mädels gesagt, dass wir geduldig bleiben und auf unsere Stärken vertrauen müssen. Durch einen Standard sind wir dann auch zum erlösenden 1:0 gekommen, das 2:0 war dann herausgespielt.“ Danach ließ Hannover nichts mehr anbrennen. „Im Anschluss haben wir sehr dominant den dritten Zu-Null-Sieg in Folge verteidigt“, fasste der Trainer zusammen.
Mit neun Punkten aus drei Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 17:0 bleibt Eintracht Hannover Tabellenführer, punktgleich mit dem SV Weyhe. Ahlten dagegen rutscht mit drei Punkten ins Tabellenmittelfeld ab.
VfL Eintracht Hannover 1848 – TSG Ahlten 2:0
VfL Eintracht Hannover 1848: Felia Kaden (46. Kate Williams), Nane Sophie Widell, Chiara Marie Winterberg, Charlotte Kröner (79. Thea Stanies), Hanna Ohm, Talysha Chamaine Joleen Morich (46. Fenja Kleiner), Tami Böse, Jule Krieger (68. Manuela Appiah), Maya Louise Krügel, Carlotta Voges, Edda Lengwenat (71. Aurelia Kerling)
TSG Ahlten: Katharina Mattus, Carla Engel, Selina Görtler, Annika Warneke, Laura-Maria Waschulewski, Lisa Beining (90. Simone Hecht), Mandy Schlawin, Denise Wolter (46. Sara Eibig), Aysel Öngüdü, Madlen Baule (27. Annika D' Onofrio), Kira Wolter (86. Melina Beuster)
Schiedsrichter: Khalil Ibrahim
Tore: 1:0 Hanna Ohm (60.), 2:0 Manuela Appiah (71.)