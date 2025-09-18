Eintracht Hannover reist als Favorit nach Neustadt

Der VfL Eintracht Hannover 1848 will am Sonntag seine weiße Weste in der Verbandsliga Ost verteidigen. Trotz klarer Ausgangslage mahnt Trainer Michael Moßmeiser vor dem Duell beim FC Wacker Neustadt zur Konzentration.
Am Sonntag tritt der VfL Eintracht Hannover 1848 beim FC Wacker Neustadt an – ein Duell zwischen Tabellenführer und Schlusslicht der Verbandsliga Ost. Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar, doch Trainer Michael Moßmeiser gibt sich vor der Partie betont vorsichtig. „Ich erwarte einen tief stehenden Gegner, der es uns schwer machen wird, indem er die Räume eng machen wird“, erklärte der Coach im Vorfeld.
Die Marschroute sei deshalb eindeutig: Geduld wahren und Chancen herausspielen. „Wir müssen geduldig bleiben und auf unsere Chancen warten, die sich über kurz oder lang ergeben werden. Vielleicht hilft uns auch ein Standard“, so Moßmeiser. Besonders warnte er davor, die Neustädter zu unterschätzen: „Was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist den Gegner zu unterschätzen, denn das führt zu mangelnder Konzentration und Überheblichkeit.“
Trotzdem vertraut der Trainer auf die Qualitäten seiner Mannschaft, die in den ersten drei Saisonspielen bereits 17 Tore erzielte und ohne Gegentreffer blieb. „Ich vertraue auf unsere Offensivstärke und die mannschaftliche Geschlossenheit vorne wie hinten“, betonte Moßmeiser.
Für den FC Wacker Neustadt, der bislang zwei Niederlagen ohne eigenes Tor hinnehmen musste, wird es gegen den Spitzenreiter eine schwere Aufgabe. Eintracht Hannover hingegen will seine Spitzenposition behaupten – mit Geduld, Konzentration und dem Vertrauen in die eigene Stärke.