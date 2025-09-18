Eintracht Hannover reist als Favorit nach Neustadt

Der VfL Eintracht Hannover 1848 will am Sonntag seine weiße Weste in der Verbandsliga Ost verteidigen. Trotz klarer Ausgangslage mahnt Trainer Michael Moßmeiser vor dem Duell beim FC Wacker Neustadt zur Konzentration.

Am Sonntag tritt der VfL Eintracht Hannover 1848 beim FC Wacker Neustadt an – ein Duell zwischen Tabellenführer und Schlusslicht der Verbandsliga Ost. Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar, doch Trainer Michael Moßmeiser gibt sich vor der Partie betont vorsichtig. „Ich erwarte einen tief stehenden Gegner, der es uns schwer machen wird, indem er die Räume eng machen wird“, erklärte der Coach im Vorfeld.

Die Marschroute sei deshalb eindeutig: Geduld wahren und Chancen herausspielen. „Wir müssen geduldig bleiben und auf unsere Chancen warten, die sich über kurz oder lang ergeben werden. Vielleicht hilft uns auch ein Standard“, so Moßmeiser. Besonders warnte er davor, die Neustädter zu unterschätzen: „Was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist den Gegner zu unterschätzen, denn das führt zu mangelnder Konzentration und Überheblichkeit.“