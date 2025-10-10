Güdderath nimmt am Aktionsmonat gegen Brustkrebs teil. – Foto: Alexander Dahmen

Eintracht Güdderath unterstützt den „Pinktober" Weltweit gilt der Monat Oktober als Aktionsmonat für die Krankheit Brustkrebs. Große Sportarten beteiligen sich jedes Jahr daran – und neuerdings auch Eintracht Güdderath. Ein Novum im regionalen Fußball. Worum es geht und wie der Verein die Aktion unterstützt.

Seit vielen Jahren startet jedes Jahr im Oktober die Kampagne „Pinktober“, die auf die Krankheit Brustkrebs und deren Früherkennung, Prävention und Behandlung aufmerksam macht. Weltweit beteiligen sich vor allem viele Sportarten an der Aktion, darunter die amerikanische Footballliga NFL, deren Spieler, Coaches und Schiedsrichter verschiedene Kleidungsstücke in Pink tragen. Auch die deutschen Eishockey-Ligen der DEL und DEL2 beteiligen sich an der Kampagne. Im Fußball ist der „Pinktober“ hingegen noch wenig ausgeprägt. Eine Ausnahme ist der Gladbacher Amateurverein Eintracht Güdderath.

"Tore gegen Krebs" „Wir sind zwar nur ein Amateurverein, aber auch wir haben eine soziale Verantwortung. Deren sind wir uns bewusst und tragen sie auch sehr gerne. Daher möchten wir unsere Reichweite für den guten Zweck nutzen“, sagt der Vorsitzende Alexander Dahmen. Laut ihm ist die Teilnahme eines Fußballvereins ein „Novum“ in der Region. Mit dem gemeinnützigen Gladbacher Verein „Suumpfperlen“ hat der Verein eine Spenden- und Aufklärungskampagne im Oktober gestartet, die unter dem Motto läuft: „Tore gegen Krebs“. Bedeutet: Jedes Tor, das Güdderath in einem Pflichtspiel im Monat Oktober erzielt, wird durch den Verein, die Mannschaft oder Sponsoren in eine Spende verwandelt. „Mit unserer Pinktober-Aktion möchten wir nicht nur Spenden sammeln, sondern auch Bewusstsein schaffen: Vorsorge und Aufklärung sind im Kampf gegen Krebs entscheidend“, sagt Dahmen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Eintracht Güdderath Güdderath SV 1909 Otzenrath SV Otzenrath II 15:00 PUSH Die „Suumpfperlen“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, an Krebs erkrankten Menschen emotionale, soziale und praktische Unterstützung zu bieten.