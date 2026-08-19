Eintracht Güdderath: Ein Gesprächsraum für schwierige Themen Ein Geräteschuppen wird zum Gesprächsort: In einem Videoformat von Eintracht Güdderath soll es um Themen gehen, die den Amateursport bewegen, aber oft unbesprochen bleiben – beispielsweise sexualisierte Gewalt oder mentale Gesundheit. Die Idee dahinter. von Daniel Brickwedde · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Eintracht Güdderath will auch außerhalb des Platzes Akzente setzen. – Foto: Alexander Dahmen

Der Geräteschuppen auf der Anlage in Odenkirchen-Süd beschäftigte Alexander Dahmen schon länger. Etwas verlebt und sanierungsbedürftig, aber im Prinzip ein Ort voller Möglichkeiten. Also startete Dahmen, der erste Vorsitzende von Eintracht Güdderath, dort das YouTube-Videoformat „Kabinengeflüster“, in dem es um das Vereinsleben ging.

Allerdings sei die Idee „nicht ganz so ausgereift“ gewesen, wie Dahmen heute sagt. Der Geräteschuppen blieb jedoch ein Thema – ebenso wie der Wunsch, sich als Verein öffentlich zu engagieren. Im Vorjahr initiierte Eintracht Güdderath unter anderem gemeinsam mit dem gemeinnützigen Gladbacher Verein „Suumpfperlen“ eine Kampagne zum Aktionsmonat „Pinktober“, der auf Brustkrebs sowie dessen Früherkennung, Prävention und Behandlung aufmerksam macht. Für den Geräteschuppen hatte dann Leon Schlag den entscheidenden Gedanken – Spieler und neuerdings Vorstandsmitglied in Güdderath. „Er hat die Idee des ,Kabinengeflüsters‘ aufgegriffen, das Ganze jedoch stärker mit den Themen unterfüttert, die wir nach außen tragen können“, sagt Dahmen. Herausgekommen ist das Gesprächsformat „Mühlentalk“. Worum es dabei geht, fasst Dahmen zusammen: „Wir wollen nicht nur über Fußball sprechen, sondern auch über Inklusion oder sexualisierte Gewalt. Das sind Themen, die den Amateursport umtreiben, über die aber niemand reden will.“

Ausrüstung bereits vorhanden Dafür soll der Geräteschuppen auf der Anlage nun deutlich aufgepäppelt werden. Das technische Equipment ist bereits vorhanden. Aktuell geht es noch um die Einrichtung: vernünftige Stühle, einen Tisch, einen frischen Anstrich und eine insgesamt einladende Optik. Momentan bilden noch Biergarnituren das Interieur. Danach könnte das Projekt starten, sagt Dahmen. Einen Starttermin gibt es zwar noch nicht, dafür aber bereits einen Themenplan für die ersten Episoden. Im besten Fall soll es dann alle zwei Wochen eine neue Veröffentlichung geben. „In der ersten Folge soll es um unseren Hintergrund und unser Ziel gehen. Wir sind nicht unbedingt auf Reichweite und Gelder aus, sondern wollen Transparenz für Themen schaffen, die abseits des Fußballplatzes selten Raum bekommen“, sagt Dahmen. Es sollen jeweils Experten oder ehrenamtliche Mitarbeiter zu Wort kommen, die sich engagieren, beispielsweise im Jugendbereich. „Gerne auch vereins- und sportartenübergreifend. Beispielsweise auch zum Thema mentale Gesundheit. Denn das ist auch im Amateursport ein Thema“, sagt Dahmen.