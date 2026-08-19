Eintracht Groß Grönau vor Pokalaufgabe bei AKM Lübeck Verbandsligist trifft in der ersten Runde des Kreispokals Lübeck auf den A-Kreisklassisten – beide Teams kommen mit unterschiedlichen Ausgangslagen aus ihren Ligen. von Isaija Zecevic · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Fehlstart eingeleitet: In der Liga konnte Groß Grönau in vier Spielen nicht einmal gewinnen. Nun wollen sie im Pokal aber damit anfangen. (Archivfoto) – Foto: V.Pfaff

Für Eintracht Groß Grönau steht in der ersten Runde des Kreispokals Lübeck ein Duell mit AKM Lübeck auf dem Programm. Der Verbandsligist aus der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein ist am Spieltag beim Team aus der Kreisklasse A Lübeck zu Gast. Der Anpfiff ist für 19:30 Uhr angesetzt.

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Der Blick auf die aktuellen Tabellen zeigt dabei einen deutlichen Unterschied bei der Ligazugehörigkeit. AKM Lübeck ist in der Kreisklasse A Lübeck nach zwei Spieltagen noch ohne Punktverlust. Mit zwei Siegen aus zwei Partien und einem Torverhältnis von 7:4 steht die Mannschaft aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Auf der anderen Seite steht mit Eintracht Groß Grönau ein Vertreter der Verbandsliga Süd. Dort erwischte die Mannschaft bislang einen schwierigen Saisonstart. Nach vier Spieltagen steht Groß Grönau mit einem Punkt auf dem 14. Tabellenplatz. Das Torverhältnis beträgt aktuell 5:12. Damit bietet der Kreispokal für beide Mannschaften die Möglichkeit, unabhängig vom bisherigen Saisonverlauf die nächste Runde zu erreichen. Klar ist: AKM Lübeck möchte den Heimvorteil nutzen, während Groß Grönau als höherklassiger Vertreter den Einzug in die nächste Runde anstrebt. Welches Team sich am Ende durchsetzt, entscheidet sich ab 19:30 Uhr. 📍 DU BIST VOR ORT? ÜBERNIMM DEN LIVETICKER!

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