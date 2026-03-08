Eintracht gelingt Coup im Wetzlarer Stadtduell

Finn Bamberger (r., hier gegen Schöffengrunds Gianni Pianavon) und Eintracht Wetzlar gelingt ein ganz wichtiger Dreier im Derby bei Büblingshausens Zweiter. © Isabel Althof

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat vor allem das Stadtduell für Aufmerksamkeit gesorgt: Kellerkind Eintracht Wetzlar setzte sich dabei überraschend mit 2:1 (1:1) beim favorisierten RSV Büblingshausen II durch. Der FC Schöffengrund erspielte sich ebenfalls drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg, während sich das Spitzentrio schadlos hielt.