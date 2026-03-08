 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

Eintracht gelingt Coup im Wetzlarer Stadtduell

Teaser KLA WETZLAR: +++ Packende Duelle prägen die Fußball-A-Liga Wetzlar: Die Eintracht feiert einen unerwarteten Triumph im Stadtduell, während zwei andere Kellerkinder an einem Punkt vorbeischrammen +++

von Redaktion · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser
Finn Bamberger (r., hier gegen Schöffengrunds Gianni Pianavon) und Eintracht Wetzlar gelingt ein ganz wichtiger Dreier im Derby bei Büblingshausens Zweiter. © Isabel Althof
Finn Bamberger (r., hier gegen Schöffengrunds Gianni Pianavon) und Eintracht Wetzlar gelingt ein ganz wichtiger Dreier im Derby bei Büblingshausens Zweiter. © Isabel Althof

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
Ein. Wetzlar
VfB Aßlar
FC Cleeberg II
SG Waldsolms II

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat vor allem das Stadtduell für Aufmerksamkeit gesorgt: Kellerkind Eintracht Wetzlar setzte sich dabei überraschend mit 2:1 (1:1) beim favorisierten RSV Büblingshausen II durch. Der FC Schöffengrund erspielte sich ebenfalls drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg, während sich das Spitzentrio schadlos hielt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.