Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eintracht gelingt Coup im Wetzlarer Stadtduell
Teaser KLA WETZLAR: +++ Packende Duelle prägen die Fußball-A-Liga Wetzlar: Die Eintracht feiert einen unerwarteten Triumph im Stadtduell, während zwei andere Kellerkinder an einem Punkt vorbeischrammen +++
Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat vor allem das Stadtduell für Aufmerksamkeit gesorgt: Kellerkind Eintracht Wetzlar setzte sich dabei überraschend mit 2:1 (1:1) beim favorisierten RSV Büblingshausen II durch. Der FC Schöffengrund erspielte sich ebenfalls drei wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg, während sich das Spitzentrio schadlos hielt.