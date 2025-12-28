Eintracht-Gala in Jöllenbeck: 12:6-Torfestival gegen Hillegossen

Am Samstag verwandelte der TuS Eintracht Bielefeld die Sporthalle der Realschule Jöllenbeck in eine wahre Torfabrik. Im Rahmen der 27. Bielefelder Hallen-Fußball Stadtmeisterschaft lieferte das Team eine Machtdemonstration ab und bezwang den TuS Einigkeit Hillegossen deutlich mit 12:6.

Die Eintracht legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 3. Minute eröffnete Mert Karacali den Torreigen. Doch Hillegossen erwies sich zunächst als hartnäckiger Gegner und hielt die Partie bis zum Seitenwechsel offen. Zur Halbzeit stand es nach Toren von Ansakov, Pacheco und Plomaritis noch vergleichsweise knapp 6:4 für die Eintracht.

Nach dem Wiederanpfiff schaltete der TuS Eintracht noch einen Gang höher. Besonders Mert Karacali (Hattrick komplettiert in der 19. Minute) und Hasan Türk, der in der Schlussphase (27., 30.) eiskalt zuschlug, waren von der Hillegosser Defensive nicht zu stoppen. Auch Nicolas Adrian Pacheco und Chrisovalantis Plomaritis trugen sich jeweils doppelt in die Torschützenliste ein.

Hillegossen versuchte durch Jan Peikert (insgesamt 3 Treffer) zwar den Anschluss zu halten, doch gegen die offensive Wucht der Eintracht war am Ende kein Kraut gewachsen. Das 12:6 durch Hasan Türk in der Schlussminute setzte den Schlusspunkt unter eine spektakuläre Partie.

Torschützen für TuS Eintracht: