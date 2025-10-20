Eintracht Friesack im 6:1-Rausch, Briesen/Dissen mit 8:0-Torfeuerwerk

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

RSV Eintracht 1949 II – SG Michendorf II 3:1 In einer intensiven Partie ging der RSV Eintracht II nach einer halben Stunde durch Jakob Krieg (30.) in Führung. Die Gäste antworteten prompt mit dem Ausgleich durch Mateo Herrmann (35.). Nach einer umkämpften zweiten Hälfte sorgte Charly Schleicher (85.) kurz vor Schluss für die erneute Führung, ehe Kajetan Herrmann (90.) in der Nachspielzeit den Heimsieg endgültig perfekt machte.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Dallgow 47 2:5 Die Gastgeber starteten furios mit dem frühen 1:0 durch Christopher Lemke (9.), doch Dallgow zeigte sich torhungrig und drehte die Partie. Florian Thamm (12., 71., 85.) glänzte mit einem Dreierpack, während Bennet Kluge (68.) und Tim Hamann (78.) ebenfalls trafen. Devin Krenzlin (56.) hatte zwischenzeitlich noch für Ketzin/Falkenrehde getroffen, konnte die klare Niederlage aber nicht verhindern.

SV Germania 90 Berge – Fortuna Babelsberg II 3:1 Die Zuschauer sahen ein temporeiches Spiel, in dem Noah Klopp (41.) Germania kurz vor der Pause in Führung brachte. Nach dem Seitenwechsel glich Anton Stoppa (54.) für Babelsberg aus, doch Daniel Cikin (65.) und Lennard Amadou Meyer (71.) sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Punkte in Berge blieben.

SG Geltow – SpG Groß Glienicke/Seeburg 3:1

Hannes Weiser war der Mann des Tages: Mit drei Treffern (5., 22., 43./Foulelfmeter) entschied er die Partie praktisch im Alleingang. Erst nach gut einer Stunde konnte Lasse Busch (67./Foulelfmeter) für die Gäste verkürzen, doch Geltow ließ sich den Heimsieg nicht mehr nehmen.

SG Eintracht Friesack – Werderaner FC Viktoria 1920 II 6:1

Eintracht Friesack geriet durch Felix Schwäricke (23.) in Rückstand, legte danach aber eine beeindruckende Serie hin. Philipp Müller (37.) und Philipp Bereitschaft (42.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Platzverweis gegen Lucas De Matos-Fischer (30.) spielte Werderaner in Unterzahl und konnte dem Offensivdruck der Gastgeber nichts entgegensetzen. Robin Hink (47., 75.), Pascal Richter (49.) und Andreas Drewetzki (80.) sorgten schließlich für den deutlichen 6:1-Endstand.

FSV Babelsberg 74 II – SG Blau-Weiß Pessin 1:1

Der FSV Babelsberg 74 II erwischte den besseren Start und ging durch Jonas Erxleben (13.) in Führung. Nach der Pause kamen die Gäste stärker auf und belohnten sich mit dem Ausgleich durch Hugo Alexander Zerbe (50.). In einer ausgeglichenen Partie blieb es schließlich beim Remis.

Bredower SV 47 – SV Ziesar 31 2:2

Die Partie nahm erst im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. Steven Geister (64.) brachte Bredow in Führung, ehe Jakob Ohst (81.) und Florian Janka (89.) das Spiel für Ziesar kurzzeitig drehten. Doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen: Justin Lange (90.) traf in der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich.

BSG Stahl Brandenburg II – SV Kloster Lehnin 4:2

Nach einem Foulelfmeter von Melvyn Lietzmann (43.) lag Kloster Lehnin zur Pause vorne. Doch Stahl Brandenburg drehte die Partie nach dem Seitenwechsel: Leonard Koppe (52.) und Steven Görn (62.) trafen, ehe Lietzmann (58.) zwischenzeitlich erneut für die Gäste erfolgreich war. In einer spannenden Schlussphase sorgten Simon Elias Pötinger (68.) und erneut Steven Görn (78./Foulelfmeter) für den 4:2-Heimsieg.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SV Eiche Branitz 7:0

Ein echtes Schützenfest feierte der 1. FC Guben II vor heimischem Publikum. Bereits in der Anfangsphase brachte Noah Pascal Schulze (6.) seine Mannschaft in Führung. Nico Laugks (20.) und Clemens Krüger (32.) erhöhten noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber eindrucksvoll nach: Severin Falk (50.), Clemens Krüger (51.), Jeremy Schmidt (52.) und erneut Nico Laugks (77.) sorgten für einen klaren 7:0-Erfolg. SV Wacker 09 Ströbitz II – VfB Cottbus 97 0:1

In einer engen Begegnung entschied ein früher Treffer die Partie. Maurice-Andre Stein (6.) erzielte den einzigen Treffer des Tages für den VfB Cottbus 97. Die Hausherren aus Ströbitz drängten auf den Ausgleich, scheiterten jedoch mehrfach an der Gästeabwehr. SV Borussia 09 Welzow – SpG Briesen/Dissen 0:8

Die Gäste aus Briesen/Dissen dominierten nach Belieben und sorgten für einen Kantersieg. Christian Rinza (16., 78.) traf doppelt, dazu reihten sich Roman Kozevnikov (29.), Maikel Krüger (37.), Tom Bockner (50., Foulelfmeter), Nico Wellschmidt (54., 68.) und Andreas Minor (60.) in die Torschützenliste ein. Borussia Welzow fand zu keiner Zeit ins Spiel und musste eine bittere Heimniederlage hinnehmen. BSV Chemie Tschernitz – SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern 0:2

Die Gäste präsentierten sich auswärts kaltschnäuzig. Stephan Klengel (45.) erzielte unmittelbar vor der Pause das 0:1, und Dennis Augsburg (74.) entschied mit seinem Treffer die Partie. Tschernitz versuchte viel, blieb im Abschluss aber glücklos. LSV Neustadt/Spree – SpG Drebkau/Kausche 3:1

Der LSV Neustadt zeigte eine konzentrierte Leistung. Marcel Reck (40.) traf zur Führung, die Lennox Jay Schurmann (47.) und Florian Franke (57.) ausbauten. Der Anschlusstreffer von Paul Tarczewski (67.) kam für die Gäste zu spät – Neustadt blieb die bessere Mannschaft. FSV Spremberg 1895 – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 1:1

In einer ausgeglichenen Begegnung fielen beide Tore spät. Nils Beck (82.) brachte Spremberg in der Schlussphase in Führung, doch fast im Gegenzug glich Mohamad Al Khlafalah (83.) für die Gäste aus. Beide Teams trennten sich letztlich unentschieden. SpG Kahren/Laubsdorf – SV Fichte Kunersdorf 2:2

Eine temporeiche Partie mit zwei starken Offensivreihen: Nico Adomeit (4., Foulelfmeter) traf früh für die Gastgeber, ehe Jan Gulbing (21.) ausglich. Oliver Wesche (39.) brachte Kahren/Laubsdorf erneut in Front, doch Lukas Seifert (45.) stellte noch vor der Pause den Endstand her. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell auf Augenhöhe. SG Blau-Weiß Schorbus – FSV Viktoria 1897 Cottbus 1:1

In einer umkämpften Partie fielen beide Treffer vom Punkt. Kevin Karow (62.) traf zunächst per Foulelfmeter für Viktoria Cottbus, ehe Nico Bartelt (90.) ebenfalls vom Punkt in letzter Minute den Ausgleich erzielte. Die Gastgeber belohnten sich damit spät für ihren kämpferischen Auftritt.

