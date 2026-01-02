Eintracht Frankfurt/Oder krönt sich bei Traditionsturnier

Die Brandenburghalle in Frankfurt wurde am heutigen Freitagabend zum Treffpunkt des Fußballs von gestern und heute. Beim 14. Frankfurter Fußballturnier für Traditionsmannschaften standen nicht Ergebnisse allein im Mittelpunkt, sondern Erinnerung, Identität und sportlicher Ehrgeiz. Gespielt wurde über zehn intensive Minuten, ausschließlich mit Traditionsmannschaften. Am Ende setzte sich Eintracht Frankfurt/Oder im Finale durch und gewann ein Turnier, das von hoher Qualität, Disziplin und vielen klaren Momenten geprägt war.

Gruppe A: Schwedt marschiert, Eintracht bleibt stabil In der Gruppe A setzte die FC Schwedt Traditionsmannschaft früh klare Zeichen. Vier Siege aus vier Spielen, 13:3 Tore und zwölf Punkte bedeuteten den souveränen Gruppensieg. Schwedt gewann gegen Rot Weiß Neuenhagen, Eintracht Frankfurt/Oder, den Post SV Frankfurt 1928 und Hertha BSC Traditionsmannschaft jeweils deutlich und kontrolliert. Dahinter folgte Eintracht Frankfurt/Oder mit sieben Punkten und 7:4 Toren. Die Eintracht gewann ihre Spiele gegen Hertha BSC Traditionsmannschaft und Rot Weiß Neuenhagen und spielte gegen den Post SV Frankfurt unentschieden. Hertha BSC Traditionsmannschaft kam auf sechs Punkte, Post SV Frankfurt 1928 auf vier, während Rot Weiß Neuenhagen punktlos blieb.

Ein Turnier ganz im Zeichen der Tradition Das Frankfurter Fußballturnier ist ein besonderes Format. Ausschließlich Traditionsmannschaften standen auf dem Parkett der Brandenburghalle. Namen, die in der Region und darüber hinaus Geschichte tragen, trafen aufeinander. Die Spielzeit von zehn Minuten verlangte sofortige Präsenz, saubere Abläufe und ein gutes Gespür für den Moment. Fehler ließen sich kaum korrigieren, Führungstore bekamen sofort Gewicht.

Gruppe B: Freunde des FCV mit makelloser Vorrunde

In der Gruppe B dominierten die Freunde des FCV. Vier Spiele, vier Siege, 9:0 Tore – ein Auftritt ohne Gegentreffer und ohne Punktverlust. Der Markendorfer SV folgte mit sieben Punkten, profitierte von einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. FV Blau-Weiß Briesen belegte mit fünf Punkten Rang drei, der SV Preußen Frankfurt kam auf drei Punkte. Der MSV Hanse Frankfurt blieb mit einem Punkt am Ende der Tabelle. Die Gruppe zeigte viele enge Spiele, aber auch eine klare Spitze.

K.-o.-Phase: Dramatische Entscheidungen vom Punkt

Nach der Gruppenphase wurde das Turnier noch einmal intensiver. Mehrere Platzierungsspiele und Halbfinals mussten im Neunmeterschießen entschieden werden. Der Markendorfer SV setzte sich im Halbfinale gegen die FC Schwedt Traditionsmannschaft nach Neunmeterschießen durch. Eintracht Frankfurt/Oder ließ im zweiten Halbfinale keine Zweifel aufkommen und gewann klar gegen die Freunde des FCV. Auch in den Platzierungsspielen zeigte sich, wie eng das Feld war: Post SV Frankfurt und SV Preußen Frankfurt sowie Hertha BSC Traditionsmannschaft und FV Blau-Weiß Briesen benötigten jeweils das Neunmeterschießen zur Entscheidung.

Spiel um Platz drei: Schwedt behauptet sich

Im Spiel um Platz drei zeigte die FC Schwedt Traditionsmannschaft noch einmal ihre Qualität. Gegen die Freunde des FCV gelang ein 3:2-Erfolg. Damit bestätigte Schwedt den starken Turnierauftritt und sicherte sich verdient einen Platz auf dem Podium.

Finale: Eintracht Frankfurt/Oder vollendet den Abend

Das Finale brachte die Eintracht Frankfurt/Oder und den Markendorfer SV zusammen. Beide Mannschaften hatten sich stabil durch das Turnier gearbeitet, doch im Endspiel setzte sich die Eintracht durch. Mit einem 2:0-Erfolg krönte sich Eintracht Frankfurt/Oder zum Turniersieger.

Ein Abend, der mehr war als ein Wettbewerb

Der 14. Frankfurter Fußballturnierabend zeigte, wie lebendig Tradition sein kann. In der Brandenburghalle ging es nicht um Geschwindigkeit allein, sondern um Übersicht, Erfahrung und das Wissen um die Bedeutung solcher Begegnungen. Alte Rivalitäten, bekannte Farben und gemeinsamer Respekt prägten das Bild. Mit dem Turniersieg von Eintracht Frankfurt/Oder fand ein Abend seinen sportlichen Höhepunkt, der vor allem eines bewies: Fußballgeschichte lebt, wenn sie gespielt wird.