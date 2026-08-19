Eintracht Frankfurt mit mehr Fragen als Antworten zum SC St. Tönis Debakel, Desaster, Alarmstufe Rot – das 0:7 von Eintracht Frankfurt bei der Generalprobe vor dem Auftakt im Pokal hat das Team um Neu-Trainer Adi Hütter in Aufruhr versetzt. Wenige Tage vor dem Spiel in Krefeld scheint bislang noch wenig zusammenzupassen. von RP / Jne · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Bei Eintracht Frankfurt hakt es noch in der Vorbereitung. – Foto: Carsten Trebuth

Selbst die Social-Media-Abteilung von Eintracht Frankfurt hatte genug gesehen. „Puuh. Schluss“, postete der Bundesligist, als es endlich vorbei war. Mit 0:7 (0:3) kamen die Hessen bei ihrer Generalprobe wenige Tage vor dem Pflichtspielauftakt unter die Räder. Die herbe Pleite am Samstag beim englischen Premier-League-Klub FC Brentford und die ganz schwache Verfassung der Schützlinge von Trainer-Rückkehrer Adi Hütter versetzten die Bankenmetropole in Aufruhr.

Die Frankfurter Rundschau schrieb von einem „Debakel“ sowie einer „Tracht Prügel“ und rief die „Alarmstufe Rot“ aus. Sportvorstand Markus Krösche habe mit Blick auf den Kader „seine Hausaufgaben nicht ausreichend gut gemacht“ und müsse handeln. Der Hessische Rundfunk berichtete von einer „krachenden Bruchlandung“ zum Abschluss der Vorbereitung, bei der die Eintracht ein „desaströses Bild“ abgegeben habe. Erneut kein fertiger Kader zum Saisonstart Dabei soll Hütter nach der verpatzten vergangenen Saison mit zwei verschlissenen Trainern und der erstmals seit sechs Jahren verpassten Europacup-Teilnahme in seiner zweiten Amtszeit am Main eigentlich alles wieder zum Guten wenden. Doch kurz vor der Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals am Freitag beim Fünftligisten SC St. Tönis stapeln sich die Probleme.

Der größte Dorn im Auge der Fans: Mal wieder ist es der Eintracht nicht gelungen, mit einem fertigen und runden Kader in die Saison zu starten. Vor allem die ausbleibenden Abgänge sorgen für Unmut. Hütter selbst forderte die Verkleinerung der Mannschaft ein, doch zu viele Spieler verdienen bei den Frankfurtern gutes Geld und wollen nicht einfach so auf Gehalt verzichten, wenn sie zu einem vermeintlich kleineren Verein wechseln. Das sorgt dafür, dass einige Spieler der Eintracht quasi aussortiert sind – zum Beispiel Ellyes Skhiri oder Elye Wahi. Da sie aber bislang noch keinen neuen Verein gefunden haben, gibt es auch weniger Budget für neue Profis. Die sind dringend nötig – und das in eigentlich fast allen Mannschaftsteilen. Zwar konnte man im defensiven Mittelfeld eine seit Jahren offene Stelle schließen und verpflichtete gleich zwei Akteure mit Raphael Onyedika (Club Brügge) und Noël Aséko (FC Bayern) für insgesamt über 20 Millionen Euro. Andererseits verlor man mit Nathaniel Brown, Aurèle Amenda und Rasmus Kristensen aber auch drei Stammspieler der Abwehr – anscheinend zulasten der ohnehin fragilen defensiven Stabilität. Mit dem formschwachen und nun verletzten Robin Koch und dem quasi aussortierten Arthur Theate steht die SGE zum Auftakt mehr oder weniger ohne Verteidigung da.