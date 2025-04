Eintracht Frankfurt gewinnt das U11-Turnier des CfR Links. – Foto: Marcel Eichholz

Eintracht Frankfurt holt den Rheinland Cup Bei dem U11-Turnier des CfR Links zeigen die Teams packenden Fußball auf hohem Niveau.

Für Thomas Dursun ist das, was unter dem Strich steht, nicht zwangsläufig das Entscheidende. Was für den Trainer der U11 der Frankfurter Eintracht zählt, sind die Details oberhalb der Linie. „Wir gehen nicht in Turniere, um ein Mindestziel zu erreichen. Wir wollen den Jungs möglichst viele Möglichkeiten bieten, sich zu verbessern. Das steht im Vordergrund. Und der Spaß. Wir sagen ihnen: ‚Wenn ihr das abruft, wozu ihr fähig seid, könnt ihr weit kommen.‘“

Wenn unter dem Strich doch ein Turniersieg herausspringt und dabei hochklassige Teams geschlagen werden, hat Dursun aber sicher auch nichts dagegen. Beim zweiten Rheinland Cup des CfR Links holten sich die Hessen mit 1:0 im Endspiel gegen Bayer Leverkusen verdientermaßen den Pokal. Max Ruhner, Trainer von RB Leipzig, der einzigen Mannschaft, der es gelang, den späteren Turniersieger zu bezwingen, gab unumwunden zu: „Sowohl Frankfurt als auch Leverkusen standen zu Recht im Endspiel, weil sie athletisch wie spielerisch in den entscheidenden Phasen weit vorne waren. Wir hatten heute nicht die Tagesform, die es brauchte.“ Bei Kaiserwetter erlebten die rund 400 Zuschauer in Heerdt Spiele, bei denen es technisch Anspruchsvolles gab: Freistoßlupfer waren zu bestaunen, Doppelpässe, Dribblings, Tacklings, artistische Direktabnahmen und Torwartparaden. Auch taktisch bewegten sich vor allem die Klubs mit Nachwuchsleistungszentren (NLZ) auf erstaunlichem Niveau. Da wurden Gegner gedoppelt, Passwege zugestellt und Tempowechsel eingestreut. Was bei diesen Teams auffiel, war die hohe Leistungsdichte. In den Bundesliga-Nachwuchsteams gibt es nicht den einen herausragenden Spieler, die zentrale Figur, sondern ein ganzes Kollektiv an guten Individualisten.

Gastgeber ohne Chance Da konnte von den Düsseldorfer Teilnehmern nur die Fortuna mithalten. Für Wersten 04 und den CfR Links war das Turnier eine intensive Einheit mit hohem Seltenheits- und Lernwert. Marc Terliesner, Hauptorganisator des Rheinland Cups und Trainer der U11 des CfR Links, erkannte die Überlegenheit der Gegner neidlos an: „Die Zehn- und Elfjährigen aus den Bundesligavereinen sind nicht nur technisch sehr stark, auch ihre Cleverness und ihre Physis sind für das Alter brutal. Und dann noch die kognitiven Fähigkeiten – wie oft und wie schnell die umschalten, ist faszinierend.“ Da machte sich beim CfR hier und da ein wenig Frust breit. „Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass meine Jungs die Chance nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, die sie in den Spielen mit ihresgleichen umsetzen können.“ Casimir (10) und Henry (11) vom CfR sind sich dann auch einig: „Wir konnten von den NLZ-Klubs einiges lernen. Erstaunlich, wie gut andere Jungs in unserem Alter spielen können. Toll, wie sich diese Mannschaften mit Pässen durchkombinieren. Da war für uns wenig zu holen.“