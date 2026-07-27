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Pokal
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Eintracht feiert Gewinn des Supercups
Beim ersten Supercup des Fußballverbandes Rheinland setzte sich Eintracht Trier im Duell mit dem Ahrweiler BC durch. Das 1:0 spiegelt allerdings nicht das Chancenverhältnis wider.
von Lutz Schinköth · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Regionalligist Eintracht Trier hat in Konz den erstmals ausgetragenen Supercup des Fußballverbands Rheinland gewonnen. Der Rheinlandpokalsieger schlug den Rheinlandmeister Ahrweiler mit 1:0. – Foto: Hans Krämer
600 Zuschauer im gut gefüllten, aber längst nicht voll besetzten Saar-Mosel-Stadion in Konz durften am Samstag den ersten Titel der neuen Saison mit der Trierer Eintracht feiern, die von Beginn an keine Zweifel daran ließ, wer den Platz als Sieger verlassen sollte.
Am Ende wurde es trotz drückender optischer Überlegenheit und gefühlt 80 Prozent Ballbesitz nur ein 1:0-Erfolg für den Regionalligisten im Duell mit dem Rheinlandmeister.