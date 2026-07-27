Eintracht feiert Gewinn des Supercups

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Verjüngte Eintracht gewinnt Test in der Eifel

Am Tag vor dem Supercup testete Eintracht Trier in der Eifel im Deudesfelder Stadion an der Waldbühne gegen den zwei Klassen tiefer angesiedelten Rheinlandligisten SG 2000 Mülheim-Kärlich und gewann 3:1. Der Regionalligist hatte das Duell bereits nach 52 Minuten für sich entschieden, nachdem Ömer Yavuz nach den Treffern von Tim Sausen (24.) und Tom Gaida (45.) zum 3:0 getroffen hatte. Das Gegentor fiel erst kurz vor Schluss. „Angesichts der Tatsache, dass wir gegen einen Top-Rheinlandligisten mit einer älteren U21/U19 angetreten sind, haben es die Jungs richtig gut gemacht. Von den Jungen ist David Wacht am weitesten, Ömer Yavuz hat seine ersten Minuten gesammelt. Ich war sehr zufrieden mit dem Test“, sagte Trainer Klasen, der mit Mateo Kritzer einer der beiden zuletzt verpflichteten Neuerwerbungen über 70 Minuten testete.