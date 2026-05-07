Eintracht feiert 5:1-Gala und springt zurück auf Platz 2

Die FC Eintracht München gewinnt das Nachholspiel gegen SV Inhauser Moos souverän mit 5:1 und springt damit wieder auf Platz 2 der Tabelle.

In der 31. Minute erhöhte Loujain Louis per Foulelfmeter auf 3:0. Vorausgegangen war ein Foul an Hüseyin Gümüs.

Bereits in der 8. Minute brachte Angelo Hauk die Eintracht nach einer starken Kombination mit 1:0 in Führung. Nur sieben Minuten später legte er nach und blieb im Eins-gegen-Eins mit dem Torwart eiskalt – 2:0 für die Eintracht.

Mit der komfortablen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Zur zweiten Hälfte kamen Lion Toure und Beruk Mekonnen Fitsum neu ins Spiel. Kurz darauf fiel das 4:0: Hüseyin Gümüs wurde nach einer starken Vorlage von Lion Toure perfekt freigespielt und schob den Ball souverän ins lange Eck.

Die 55. Minute sorgte anschließend für einen ganz besonderen Moment: Erkan Gümüs feierte nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback und gleichzeitig sein Debüt für die Eintracht.

Danach beruhigte sich das Spiel etwas, ehe der SV Inhauser Moos in der 60. Minute auf 4:1 verkürzen konnte.

Den Schlusspunkt setzte Beruk Mekonnen Fitsum in der 90. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.

Die Eintracht bedankt sich für das faire Spiel und wünscht dem SV Inhauser Moos weiterhin alles Gute.