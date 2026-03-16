Eintracht erobert im Eichsfeld die Tabellenspitze

Der eingewechselte Torjäger Bohdan Unhurian sorgte mit seinem Elfmeter-Abstauber für die Entscheidung im Spitzenspiel. – Foto: Jens Ortschig

In einer intensiven Partie auf Augenhöhe hielten die Gastgeber lange stark dagegen, ehe zwei entscheidende Szenen nach der Pause den Ausschlag zugunsten der Gäste gaben.

Und genau das gelang den Hausherren zunächst eindrucksvoll. Die erste Halbzeit entwickelte sich zu einem echten Spitzenspiel – intensiv, zweikampfbetont und mit Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, doch die Torhüter standen mehrfach im Mittelpunkt und hielten ihre Mannschaften mit starken Paraden im Spiel. So ging es folgerichtig mit einem 0:0 in die Kabinen.

Trotz zahlreicher Ausfälle ging Wüstheuterode mit viel Entschlossenheit in die Partie. Kapitän Steffen Thunert machte nach dem Spiel deutlich, dass die Mannschaft sich der Herausforderung bewusst war: „Uns war klar, dass uns mit Sondershausen ein sehr spielstarker Gegner erwartet. Trotzdem wollten wir unseren Matchplan durchziehen und dagegenhalten.“

Doppelschlag nach der Pause entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel wollten die Gastgeber noch einmal zulegen, doch stattdessen schlugen die Gäste eiskalt zu. Ein sauber ausgespielter Angriff brachte Sondershausen in Führung und veränderte die Dynamik der Partie. Nur wenige Minuten später folgte die Szene, die dem Spiel endgültig die Richtung gab: Nach einem Strafstoß für die Gäste parierte Germania-Keeper Trümper zunächst stark. Der Jubel der Heimfans währte jedoch nur kurz – beim Nachschuss reagierten die Sondershäuser schneller und stellten auf 0:2. „Unser Torwart hält den Elfmeter stark, aber beim Nachschuss sind wir einen Schritt zu spät“, fasste Thunert die bittere Situation zusammen. Doch aufgeben kam für Wüstheuterode nicht infrage. Die Gastgeber stemmten sich gegen die drohende Niederlage, versuchten weiterhin Druck aufzubauen und suchten bis zum Schlusspfiff den Weg zum Tor. „Wir haben uns nicht hängen lassen und bis zum Schluss alles versucht“, betonte Thunert. Am Ende fehlte jedoch das nötige Quäntchen Glück, um die Partie noch einmal spannend zu machen.

Auf Seiten der Gäste überwog nach dem Schlusspfiff naturgemäß die Freude über einen wichtigen Sieg im direkten Duell um Platz eins. Kapitän Lukas Haspra sah vor allem die Zweikampfführung seiner Mannschaft als Schlüssel zum Erfolg: „Entscheidend war aus meiner Sicht, dass wir fast immer die zweiten Bälle gewonnen und viele Zweikämpfe für uns entschieden haben.“

Auch spielerisch zeigte sich Sondershausen zufrieden und setzte die taktischen Vorgaben konsequent um. Besonders bemerkenswert: Auch die Gäste reisten personell angeschlagen an. „Umso mehr hat sich gezeigt, dass auch die Jungs von der Bank ihre Qualität haben und der Mannschaft helfen können“, so Haspra. Mit dem Auswärtssieg erobert Eintracht Sondershausen die Tabellenspitze der Landesklasse 2. Dennoch bleibt man beim neuen Spitzenreiter bewusst ruhig. „Wir gehen von Spiel zu Spiel. Es stehen noch viele Partien an und im Fußball kann immer alles passieren“, erklärte Haspra.

Für Wüstheuterode bleibt trotz der Niederlage die Gewissheit, einem starken Gegner lange Paroli geboten zu haben. In einem Spiel, das lange offen war, entschieden am Ende wenige Momente – und die nutzte der neue Tabellenführer eiskalt.