Eintracht entmachtet Erfolgscoach: "Meine Zeit in Emseloh ist vorbei" Verbandsliga +++ Steffen Heyer leitet ab sofort nicht mehr die Geschicke des Aufsteigers

Zum zweiten Mal in Folge war der SV Eintracht Emseloh am Wochenende nicht im Einsatz. Das geplante Gastspiel beim Haldensleber SC musste aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Und doch gab es eine Hiobsbotschaft vom Verbandsliga-Aufsteiger: Erfolgscoach Steffen Heyer steht nicht länger an der Seitenlinie.

Dies bestätigte der 58-Jährige am Sonntag auf Nachfrage der "Mitteldeutschen Zeitung". „Ja, es stimmt. Meine Zeit in Emseloh ist nach fünf Jahren vorbei. Ich bin kein Trainer mehr. Die Mannschaft weiß bereits Bescheid“, erklärte Heyer, der sich zu seiner Amtsenthebung nicht weiter äußern wollte: „Ich werde jetzt auf keinen Fall nachtreten oder schmutzige Wäsche waschen.“ Zum Trainerprofil:

>> Steffen Heyer

Immerhin hatte Heyer seit seinem Amtsantritt im Sommer 2016 sehr erfolgreiche Jahre in Emseloh. Unter seiner Regie feierte der SV Eintracht die erstmaligen Aufstiege in die Landes- und in diesem Sommer in die Verbandsliga. "Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die in dieser Zeit meine Begleiter waren – die Spieler, die Fans, und alle fleißigen Helfer, die mich unterstützt haben", sagte der scheidende Coach. Christian Schlolaut und Daniel John, die bisher gemeinsam mit Heyer den Trainerstab bildeten, sollen derweil auch künftig an der Seitenlinie des abstiegsgefährdeten Aufsteigers stehen. Zu den FuPa-Profilen:

>> Christian Schlolaut

>> Daniel John