Eintracht Elbmarsch IV feiert Derbyerfolg beim FC Roddau II

Eintracht Elbmarsch IV hat das Derby der 3. Kreisklasse Harburg beim FC Roddau II mit 3:0 für sich entschieden. Früh legten die Gäste den Grundstein für den klaren Auswärtssieg.

Bereits in der 11. Minute traf Michele Homburg nach Vorlage von Mohammed Adam zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte ein Eigentor von Arne Paul Müller auf 2:0. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht die spielbestimmende Mannschaft. In der 57. Minute verwandelte Kapitän Niclas Kamrau einen Freistoß direkt zum 3:0, nachdem Fuchs zuvor gefoult worden war. In der 77. Minute bot sich den Gästen sogar die Chance auf den vierten Treffer, doch Florian Fischer scheiterte per Foulelfmeter am stark reagierenden Roddau-Keeper Konrad Kozlowski.

Auf Instagram kommentierten die Sieger ihren Erfolg wie folgt: „Derbysiege schmecken!“