Allgemeines
Eintracht Elbmarsch IV
Eintracht Elbmarsch IV – Foto: Steffi Rathje

Eintracht Elbmarsch IV feiert Derbyerfolg beim FC Roddau II

Eintracht Elbmarsch IV setzt sich im Derby der 3. Kreisklasse Harburg klar mit 3:0 beim FC Roddau II durch. Früh erzielte das Team die entscheidenden Treffer und brachte den Sieg souverän nach Hause.

3.Kreisklasse Harburg
E. Elbmarsch IV
FC Roddau II

Eintracht Elbmarsch IV hat das Derby der 3. Kreisklasse Harburg beim FC Roddau II mit 3:0 für sich entschieden. Früh legten die Gäste den Grundstein für den klaren Auswärtssieg.

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
FC Roddau
FC RoddauFC Roddau II
Eintracht Elbmarsch
Eintracht ElbmarschE. Elbmarsch IV
0
3
Abpfiff

Bereits in der 11. Minute traf Michele Homburg nach Vorlage von Mohammed Adam zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte ein Eigentor von Arne Paul Müller auf 2:0. Mit diesem Ergebnis gingen beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Eintracht die spielbestimmende Mannschaft. In der 57. Minute verwandelte Kapitän Niclas Kamrau einen Freistoß direkt zum 3:0, nachdem Fuchs zuvor gefoult worden war. In der 77. Minute bot sich den Gästen sogar die Chance auf den vierten Treffer, doch Florian Fischer scheiterte per Foulelfmeter am stark reagierenden Roddau-Keeper Konrad Kozlowski.

Auf Instagram kommentierten die Sieger ihren Erfolg wie folgt: „Derbysiege schmecken!“

