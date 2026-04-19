Eintracht dreht Derby in Unterzahl

Derby-Sieg in Unterzahl: Eintracht München dreht packendes Spiel gegen Nord Lerchenau
Im Platzderby gegen den SV Nord Lerchenau zeigte Eintracht München eine starke Moral und gewann trotz rund 70 Minuten in Unterzahl verdient mit 3:2.
Die Eintracht startete stark in die Partie und ging in der 15. Minute folgerichtig mit 1:0 in Führung: Ioannis Zefalis traf nach Vorlage von Hüseyin Gümüs zur verdienten Führung. Doch danach kippte das Spiel zunächst. In der 20. Minute bekam Nord Lerchenau einen Elfmeter zugesprochen, doch Florian Nehring parierte stark und hielt die Führung fest.
In der 30. Minute fiel dennoch der Ausgleich durch Gabriel Prehl zum 1:1. Kurz darauf der nächste Rückschlag für die Eintracht: Erneut Elfmeter für Nord Lerchenau, dazu Rot wegen Notbremse gegen Lion Toure. Diesmal verwandelte Nord sicher zur 2:1-Führung, mit der es auch in die Halbzeit ging.
Nach dem Seitenwechsel brachte die Einwechslung von Marco Stiller und Loujain Louis die Wende. Beide übernahmen im Mittelfeld sofort Verantwortung und gaben dem Spiel der Eintracht neue Stabilität und Energie.
In der 58. Minute fiel der verdiente Ausgleich: Vincent van Essen köpfte nach einer starken Vorlage von Hüseyin Gümüs zum 2:2 ein. Wenig später holte Marco Stiller einen Elfmeter heraus, den Loujain Louis nervenstark zum umjubelten 3:2-Siegtreffer verwandelte.
Am Ende belohnte sich Eintracht München nach großem Kampf und über 70 Minuten in Unterzahl mit einem leidenschaftlichen Derby-Sieg. Ein Erfolg, der vor allem durch Moral, Teamgeist und eine starke zweite Halbzeit verdient war.