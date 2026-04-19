Eintracht dreht Derby in Unterzahl

Im Platzderby gegen den SV Nord Lerchenau zeigte Eintracht München eine starke Moral und gewann trotz rund 70 Minuten in Unterzahl verdient mit 3:2.

Die Eintracht startete stark in die Partie und ging in der 15. Minute folgerichtig mit 1:0 in Führung: Ioannis Zefalis traf nach Vorlage von Hüseyin Gümüs zur verdienten Führung. Doch danach kippte das Spiel zunächst. In der 20. Minute bekam Nord Lerchenau einen Elfmeter zugesprochen, doch Florian Nehring parierte stark und hielt die Führung fest.

In der 30. Minute fiel dennoch der Ausgleich durch Gabriel Prehl zum 1:1. Kurz darauf der nächste Rückschlag für die Eintracht: Erneut Elfmeter für Nord Lerchenau, dazu Rot wegen Notbremse gegen Lion Toure. Diesmal verwandelte Nord sicher zur 2:1-Führung, mit der es auch in die Halbzeit ging.