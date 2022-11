Eintracht dreht Auswärtsspiel bei der Wormatia Jugendfußball-Regionalliga: B-Junioren der Blau-Schwarz-Weißen siegen am Rhein, FC Trier düpiert den Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken.

B-Junioren-Regionalliga: Wormatia Worms – Eintracht Trier ⇥1:3 (1:0)

Trotz einer starken Anfangsphase liefen die Trierer zunächst einem Rückstand hinterher. Nach einem gut herausgespielten Konter brachte Leon Müller die Gastgeber in der zwölften Minute in Führung. „Wir haben aber auch nach dem Rückstand das gesamte Spiel über Charakter bewiesen, weiterhin ruhig gespielt und Druck auf Worms aufgebaut“, so die beiden Trainer Marcel Lorenz und Michael Fleck. Der zur Pause eingewechselte Chris Filipe drehte die Partie mit einem lupenreinen Hattrick. „Kompliment an die Mannschaft. Der Sieg war hochverdient. Auch die Wechsel zur Pause haben noch mal Kräfte mobilisiert“, resümierten Lorenz und Fleck.

Mit einem weiteren Erfolg am Sonntag, 13 Uhr, gegen Schott Mainz wollen sich die Trierer nun unter den Top-drei in die Winterpause verabschieden. „Was wir bis jetzt leisten, ist ein großer Erfolg“, freuen sich die Eintracht-Übungsleiter.

SVE: Dominic Grün - Tafe Berisha (41. Jamal Braick), Malte Apel (70. Linus Biringer), Simon Fliegen, Bastian Neises, Jonas Ahlert, Sufjan Mustafic, Louis Linden (62. Daniel Yushkevich), Luca Clemens, Dylan Diop (41, Chris Filipe), Can Yavuz.

Tore: 1:0 Leon Müller (12.), 1:1/1:2/1:3 Chris Filipe (47./54./77.)