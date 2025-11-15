Eintracht-Coach Effgen über die Professionalisierung der Verbandsliga

Bad Kreuznach. Mit dem Heimspiel gegen die TSG Bretzenheim läutet die SG Eintracht die Rückrunde in der Verbandsliga Südwest ein. Die Bad Kreuznacher haben mit dem jüngsten 2:0-Erfolg über den FC Basara die Abstiegsplätze verlassen. Damit das auch so bleibt, will die Mannschaft von Thorsten Effgen zeitnah nachlegen. Über den nächsten Gegner aus Mainz wie auch über die abgelaufene Halbserie und die Verbandsliga im Allgemeinen hat sich der SGE-Trainer seine Gedanken gemacht.

Ein Ranking ist da aus meiner Sicht unmöglich. Grundsätzlich ist für mich immer die aktuelle Herausforderung die größte, nämlich der nächste Gegner. So ist das eben im Tagesgeschäft. Herausforderungen und Probleme sind aus meiner Sicht auch gut, da man sich nur dadurch entwickelt.

Da würde ich vielen unrecht tun, wenn ich einen herausnehme. Viele Jungs rufen inzwischen das ab, was in ihnen steckt. Alle sind jetzt in dem Bereich, wo wir sie gesehen haben. Sie können aber natürlich auch gerne noch etwas draufpacken. Schließlich erwarten ja auch die Spieler einiges von sich selbst.

Eingedenk aller Unwegbarkeiten bislang – welche Note hat sich die Mannschaft insgesamt bislang verdient?

Da muss ich auf die Grundschulzeugnisse zurückgreifen und eine Verbalbeurteilung vornehmen: Die Entwicklung stimmt. Nach unserem Restart im Oktober ist Stabilität eingekehrt, und man sieht den Weg, den die Mannschaft geht. Inzwischen habe ich den Rückspiegel abgeschraubt und schaue nur nach vorne.

Überflieger Mechtersheim, zahlreiche Derbys oder Oberliga-Absteiger im erneuten Abstiegskampf: Wie blickt der Eintracht-Trainer auf die Verbandsliga insgesamt?

Der Begriff „Wundertüte“ wäre sicher falsch, vor der Saison waren die ersten Sechs so zu erwarten. Es spricht vieles für eine Professionalisierung der Verbandsliga. Staff, Transfers, Budgets, teilweise Ex-Profis in den Reihen – das ist fast die neue Oberliga. Wir haben ein halbes Dutzend Mannschaften, die – wenn auch nicht immer offiziell – die Oberliga als Ziel ausrufen. Von oben kommen jedes Jahr Top-Teams, aber auch aus den Landesligen. Es ist eine Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre. Klar, auch wir arbeiten inzwischen mit Video-Beobachtung oder anderen Möglichkeiten, aber nicht auf dem Niveau und mit dem Geld anderer Vereine. Man sieht große Veränderungen im gehobenen Amateurbereich.

Wohin soll das führen?

Prognosen sind schwer, gerade wenn es um die Zukunft geht. Es wird spannend sein, die Entwicklung im Amateurfußball weiter zu beobachten.

Morgen, 15:00 Uhr SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach TSG 1846 Bretzenheim TSG Bretzenh 15:00 PUSH

Nächster Gegner der Eintracht ist die TSG Bretzenheim, gegen die es im Hinspiel ein 2:2 gab. Ein Kontrahent auf Augenhöhe?

Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Es gibt auch zahlreiche Parallelen: Beide haben zuletzt gute Gegner geschlagen und sich aus dem Keller rausgearbeitet. Beide Teams sind aktuell in guter Form und haben jüngere Spieler eingebaut. Und es sind zwei Teams, die eher mit Amateurmitteln kreativ an die Sache herangehen. Unterschied ist allerdings die Jugendarbeit, die in Bretzenheim inzwischen brillant ist.

Das Interview führte Mario Luge.





