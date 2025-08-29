Eintracht-Coach Effgen freut sich auf Reise nach Kandel

BAD KREUZNACH. Vier Spiele und nur eine Niederlage – oder eher vier Spiele ohne Sieg. Ist das Bad Kreuznacher Glas halbleer oder halbvoll? Klar ist: Schon nach den ersten Runden zeigt sich, wie eng es in der Verbandsliga auch in dieser Saison zur Sache gehen wird. Und die SG Eintracht wartet immer noch auf den ersten Dreier. Am Samstag haben die Blau-Weißen erneut Gelegenheit, endlich einen Sieg einzufahren, wenn es zum FC Bienwald Kandel geht. Anstoß an der Jahnstraße ist um 16 Uhr.

Für den östlichen Landesliga-Meister gilt – wie auch für die beiden West-Aufsteiger SG Hüffelsheim und TuS Hohenecken: Kandel ist kein „normaler“ Neuling, hat das Zeug, in der Verbandsliga eine sehr gute Rolle zu spielen. Vor zwei Jahren als Tabellen-13. erst am letzten Spieltag knapp auf einen Abstiegsrang gerutscht, meldete man sich ein Jahr später souverän zurück. Beim SV Steinwenden kassierten die Südpfälzer um Torjäger Yasin Özcelik (bislang drei Treffer) vorige Woche mit 2:3 ihre erste Niederlage.

Fast hätte es die Kandeler unter der Woche auch im Verbandspokal beim SC Hauenstein erwischt. Doch der Verbandsligist konnte sich nach 0:2-Rückstand in letzter (95.) Minute mit dem 3:2 ins Achtelfinale retten.

Die Duell-Historie zwischen Kandel und Kreuznach ist durchaus interessant: Das frustrierende 0:5, nach dem die Bad Kreuznacher im Juni 2022 in die Landesliga abgestiegen waren, ist inzwischen aufgearbeitet. Aus diesem Abstiegsspiel sind mit Jan Wingenter, Deniz Darcan, Sebastian Baumann und Maik Strunk sogar noch vier Akteure übriggeblieben. Diese haben seitdem auch einen spektakulären 6:2-Sieg im Verbandspokal (2022) oder vorige Saison ein 3:1 im heimischen Stadion gesehen.

Morgen, 16:00 Uhr FC Bienwald Kandel FC Bienwald SG Eintracht Bad Kreuznach SG Eintracht Bad Kreuznach 16:00 PUSH

Der letzte Auswärtserfolg der SG Eintracht in Kandel datiert aus 2018 – 4:0 hieß es am Ende damals auch dank der beiden Tore von Yannik Wex. „Ich bin froh, dass gerade er den Weg zurück zur Eintracht gefunden hat“, sagt sein Trainer Thorsten Effgen. „Ich glaube, er fühlt sich auch richtig wohl. Seine Verpflichtung war wieder eine dieser kreativen Lösungen, die wir im Verein regelmäßig finden müssen.“

Sieben Jahre nach dem Wex-Doppelpack in Kandel peilt die Eintracht ausgerechnet an dieser Wirkungsstätte ihren ersten Saisonerfolg 2025/26 an? „Wir haben in der letzten Begegnung beim 0:0 gegen Waldalgesheim taktisch einen Schritt nach vorne gemacht. Mit diesem Punkt können wir am Ende gut leben“, sagt Thorsten Effgen.

Gegner mit reihenweise Oberliga-Erfahrung

Der Trainer freut sich nun auf das Spiel in der Pfalz: „In der Ecke wird der Fußball noch so richtig gelebt, es macht einen Riesenspaß dort an einem Samstagnachmittag aufzulaufen.“ Spaßverderber könnte allerdings der Gegner spielen, bei dem jüngst drei Viertel der Mannschaft Oberliga-Erfahrung hatte. Das wird ein echtes Brett für die Bad Kreuznacher.

Yüksel, Mukamba und Sinanovic fallen aus

Personell ist die SGE zudem nicht gerade auf Rosen gebettet: Ilker Yüksel wird noch einige Wochen fehlen. Neuzugang Edis Sinanovic fällt beruflich bedingt bis wahrscheinlich Ende September raus. Levi Mukamba nimmt aus familiären Gründen eine Auszeit vom Fußball. Am vergangenen Sonntag fehlte zudem, weil verletzt, Tobi Kreuznacht, der eventuell zum Abschlusstraining wieder einsteigen könnte – das hofft zumindest Thorsten Effgen. Er sagt: „Es bleibt dabei: Wir haben viel Arbeit in dieser Saison. Eines fernen Tages kann ich vielleicht auch mal wieder etwas anderes erzählen.“





