Eintracht-Chef übt scharfe Kritik an D/A-Präsident Rigo Gooßen

In der vergangenen Woche wurde Trainer Alexander Haut offenbar eine Unterlassungsklage der SV Drochtersen/Assel zugestellt. Er werde darin aufgefordert, die Aussagen, dass es zu rassistischen Äußerungen am Rande des Spiels gekommen sei, nicht wiederholen zu dürfen. Ansonsten drohe ihm eine hohe Geldstrafe. Dies berichteten die "Cuxhavener Nachrichten" am Mittwoch.

Ein Fußballer des Bezirksligisten FC Eintracht Cuxhaven soll beim Auswärtsspiel gegen die SV Drochtersen/Assel III rassistisch beleidigt worden sein. D/A bezweifelte die Vorwürfe, die der Cuxhavener Trainer Alexander Haut geäußert hatte, von Anfang an. Gegen den Cuxhavener Trainer will Gooßen eine einstweilige Verfügung vor einem ordentlichen Gericht bewirken.

Spieler soll aus Zuschauerraum beleidigt worden sein

Der Eintracht-Vorsitzende Mentor Grapci stellt sich nun in einer Stellungnahme schützend vor seinen Trainer und den Spieler. "In dem Spiel wurde Vinicius Santos rassistisch aus dem Zuschauerraum beleidigt. Das haben wir sowohl dem Schiedsrichter als auch dem Staffelleiter mitgeteilt", so Grapci. Mehrere Cuxhavener Spieler hätten diese Äußerungen gehört. "Diese sind auch zu jeder Zeit bereit, diese Aussage vor einem Gericht zu äußern", sagt Grapci. Bei D/A, so Gooßen ein paar Tage nach den Vorwürfen, habe niemand rassistischen Äußerungen wahrgenommen.

Der FC Eintracht Cuxhaven mache grundsätzlich den Verein SV Drochtersen/Assel nicht für seine Zuschauer verantwortlich. "Verantwortlich machen wir aber den 1. Vorsitzenden des Vereins dafür, dass dieser beabsichtigt, uns über seine wirtschaftliche Macht mundtot zu machen. Es ist eine Zumutung, dass dieser versucht, unseren gesamten Verein Verleumdungen zu unterstellen und die Geschehnisse als nicht stattgefunden abzuhaken", so Grapci.