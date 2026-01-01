⚽ Eintracht-Check: Mission Heeper Hallencup 2026

Am kommenden Samstag, den 3. Januar 2026, ist es wieder so weit: Die Hallenschuhe werden geschnürt! Der TuS Eintracht tritt in Gruppe 3 beim traditionsreichen 42. Heeper Hallenfußball-Turnier an. In der Sporthalle Heepen geht es um den begehrten Pokal der Bezirksvertretung.

Nach dem Jahreswechsel wartet ein straffes Programm auf unsere Jungs. Hier sind unsere festen Termine für die Vorrunde:

18:30 Uhr: TuS Jöllenbeck – TuS Eintracht Bielefeld

19:00 Uhr: TuS Eintracht Bielefeld – VfB Fichte Bielefeld

19:45 Uhr: SC Hiddenhausen – TuS Eintracht Bielefeld

20:15 Uhr: FC Altenhagen – TuS Eintracht Bielefeld

Die Analyse: Starke Konkurrenz in der Vorrunde

Die Auslosung für das "Top-Magazin"-Feld verspricht hochspannung. Die Eintracht trifft auf eine Mischung aus Bielefelder Traditionsvereinen und starken Gästen aus dem Kreis Herford:

Auftaktkracher: Gleich um 18:30 Uhr geht es gegen den TuS Jöllenbeck. Ein Sieg zum Start wäre Gold wert, um Selbstvertrauen für den weiteren Abend zu tanken. Derby-Zeit: Mit dem VfB Fichte wartet im zweiten Spiel ein echtes Urgestein des Bielefelder Fußballs auf uns. Die Gäste: Der SC Hiddenhausen bringt als überkreislich erfahrener Gegner eine Menge Qualität mit. Gegen die spielstarken Gäste aus dem Herforder Raum wird unsere Defensive besonders gefordert sein. Nachbarschaftsduell: Zum Abschluss der Vorrunde treffen wir auf den FC Altenhagen – hier wollen wir die Gruppenphase mit einem Erfolgserlebnis krönen.

Unsere Marschroute

Für die Eintracht zählt in dieser Gruppe vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. Wenn wir die ersten Spiele gegen die Favoriten aus Jöllenbeck und Fichte schadlos überstehen, ist der Einzug in die Endrunde am Sonntag absolut greifbar.

"Der Hallencup in Heepen ist jedes Jahr ein Highlight. Mit dem SC Hiddenhausen ist ein weiterer dicker Brocken in der Gruppe, aber wir verstecken uns vor niemandem", so die Stimmung aus der Kabine.

Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs in Rot-Weiß! Der erste Anpfiff für uns ertönt um 18:30 Uhr.