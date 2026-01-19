Hilger Wirtz von Elmendorff (l.) hat seinen Vertrag beim MTV Eintracht Celle verlängert. – Foto: Jörg Struwe

Eintracht Celle: Trainer verlängert - Oberligaaufstieg angepeilt Cheftrainer Hilger Wirtz von Elmendorff bleibt dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten. Ziel: Aufstieg in die Oberliga in der kommenden Saison

Beim Landesligisten MTV Eintracht Celle sind frühzeitig die Weichen für die sportliche Weiterentwicklung gestellt worden. Wie der Verein auf seinem Instagram-Kanal bekanntgab, hat Cheftrainer Hilger Wirtz von Elmendorff seinen Vertrag verlängert.

Die Vertragsverlängerung ist Ausdruck einer klaren Ausrichtung, die Mannschaft, Trainerteam und Verein seit längerer Zeit verfolgen. Ruhiges Arbeiten, strukturierte Abläufe und ein klarer Anspruch an die eigene Entwicklung prägen den Weg des Landesligisten. Im vereinseigenen Interview erläuterte Wirtz von Elmendorff seine Beweggründe für die Verlängerung. Er verwies dabei auf das gewachsene Verhältnis und die kontinuierliche Arbeit: „Weil ich großes Vertrauen in den Verein und in die Mannschaft habe. Wir arbeiten seit Jahren kontinuierlich zusammen und ich sehe, dass wir uns sportlich stetig weiterentwickeln“, erklärte der Trainer auf dem Instagram-Kanal des MTV Eintracht Celle.

Auch die aktuelle Situation ordnete der Coach sachlich ein. Trotz wiederkehrender Herausforderungen habe sich das Team gefestigt: „Wir sind auf einem guten Weg. Natürlich gab es und gibt es immer wieder Herausforderungen, aber die Mannschaft ist stabiler geworden und hat sich als Einheit gefestigt.“ Die Ziele des Vereins - TOP5 und Oberligaaufstieg