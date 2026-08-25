Eintracht-C-Jugend: Gründe für den schwachen Start Die U15 von Eintracht Trier muss weiter auf die ersten Punkte in dieser Saison warten. Am Sonntag verlor der 2012er-Jahrgang mit 2:4 gegen die Sportfreunde Eisbachtal. von Philipp Schabo · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Trainer Daniel Braun war zwar aufgrund eines beruflichen Engpasses nicht vor Ort, berichtet jedoch von den Eindrücken seines Co-Trainers: „In der ersten Halbzeit haben wir ordentlich Fußball gespielt. Dann haben wir aber zwei Gegentore nach Ecken kassiert und sind so in Rückstand geraten“. Ben Krisch (22.) und Ben Konradi (24.) trafen, sodass es zwischenzeitlich 2:2 hieß, ehe der Gast noch zweimal zuschlug.

Zum Auftakt hatte es eine 0:8-Abreibung bei der SV 07 Elversberg gegeben. „Wir müssen uns in vielen Bereichen noch verbessern und haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, um die Jungs an das Regionalliga-Niveau zu gewöhnen. Eine große spielerische Schwäche von uns ist das Verteidigen von Standardsituationen. Auch in vergangenen Spielen ist das aufgefallen“, sagt Braun. Außerdem müssen die Neuzugänge integriert werden. „Das sind alles gute Jungs, die uns qualitativ aufwerten. Es wird aber noch ein paar Wochen dauern, bis wir da entsprechend zusammengewachsen sind“, so der 33‑Jährige.

Mit Mayar Ghader, Ayodeji Akinyemi, Mohammed Fattah, Tiago Valentini und Emilian Beck gibt es fünf Neue. Lenny Bastian (TuS Mosella Schweich), Viktor Lalic (TuS Mosella Schweich) und Nicolas Zimmer (SpVgg Trier) haben den Verein verlassen. Dass die Regionalliga eine Herausforderung wird, ist ihm bewusst. Braun bleibt aber optimistisch: „Man wächst an der Herausforderung. Das war auch schon im vergangenen Jahr der Fall. Ich habe sehr viel Lust auf diese Aufgabe und bin auch sehr optimistisch, dass wir das in den Ergebnissen nächste Woche sehen werden.“ Neben der Weiterentwicklung seiner Schützlinge nennt Braun ein weiteres sportliches Ziel: „Wir möchten auf jeden Fall nicht am Ende der Saison mit den unteren drei Rängen in Verbindung gebracht werden.“