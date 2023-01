Eintracht Bürstadt: "Sind als Verein nicht zufrieden" Die Eintracht im Winter-TÜV: "Nur mit einer Einheit kann der Abstiegskampf gemeistert werden"

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Wir müssen eine Einheit auf dem Platz werden, nur so kann man im Abstiegskampf bestehen. Zudem muss unsere Chancenverwertung besser werden.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Leider lief die Hinrunde überhaupt nicht so wie erhofft, von daher sind wir als Verein auch nicht zufrieden.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Abgänge Cagri Zengin ( ESV Lu) und Artur Gunt (Flockis) Zugänge Kirill Dorn (Lützelsachsen) und Armend Ramadani (SV Fürth)

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

Als Meister sehe ich den FCA Darmstadt. Zum Thema Abstieg möchte ich mich noch nicht festlegen.

