Eintracht Braunschweigs U23 vor dem Start in ihr zweites Oberliga-Jahr Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt steht für das Team von Fabian Adelmann nun die nächste Entwicklungsphase an

Eintracht Braunschweigs U23 startet am Freitagabend in ihre zweite Saison in der Oberliga Niedersachsen. Nach dem erfolgreichen Ligaverbleib, der erst am letzten Spieltag gesichert wurde, und dem Gewinn des traditionsreichen Wolters-Flutlichtpokals, richten Trainer Fabian Adelmann und sein Team den Blick nun auf eine möglichst stabile Spielzeit 2025/26. Zum Auftakt empfängt die Eintracht-Reserve auf dem B-Platz des EINTRACHT-STADIONs den SC Spelle-Venhaus (Anstoß: 8. August, 19.30 Uhr).

Im Sommer stand ein personeller Umbruch im Zentrum der Vorbereitung. Sieben Spieler schafften den Sprung in die Regionalliga, darunter auch Kapitän Phil Kunze (nun FC Wacker Innsbruck) und Offensivakteur Jona Borsum (ausgeliehen an Kickers Offenbach). Für Cheftrainer Adelmann überwiegt trotz der sportlich spürbaren Verluste der Stolz über die Entwicklung der Abgänge. Zugleich bot der personelle Aderlass die Möglichkeit, den Kader mit gezielten Neuverpflichtungen neu zu strukturieren. Zehn externe Neuzugänge stießen zum Kader – viele davon mit Entwicklungspotenzial, einige mit Erfahrung. So soll Rechtsverteidiger Jarno Engler, der von Ligakonkurrent U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg kam, mit über 70 Oberliga-Partien für Stabilität sorgen. Mit Enrique van der Lubbe konnte ein international ausgebildeter Spieler gewonnen werden: Der Niederländer wechselte aus dem Nachwuchs des FC Vaduz nach Braunschweig. Zudem kehrte Mittelfeldspieler Jona Renner zurück, der bereits früher das Eintracht-Trikot trug und zuletzt bei Germania Halberstadt sowie der zweiten Mannschaft des 1. FC Magdeburg aktiv war.

Im Tor wurde mit dem 25-jährigen Schweizer Marko Rajkovacic ebenfalls eine neue Option eingeplant. Allerdings verbrachte der Neuzugang nahezu die gesamte Sommervorbereitung im Trainingsbetrieb der Profis. Lediglich ein Einsatz für die U23 stand bisher zu Buche. Die Vorbereitung selbst verlief wechselhaft. In acht Testspielen gelangen vier Siege, darunter klare Erfolge gegen Bovender SV (1:0) und VfB Merseburg (4:0). Niederlagen setzte es unter anderem gegen Regionalligist FSV Schöningen (1:3) und Rot-Weiß Erfurt (1:2). Insgesamt lag der Fokus neben dem Sportlichen auf dem Teambuilding: Gemeinsame Aktivitäten wie Kanufahrten ergänzten die Arbeit auf dem Platz.