Eintracht Braunschweig verpflichtet Torhüter Benjamin Uphoff

– Foto: Hansa Rostock

Eintracht Braunschweig verpflichtet Benjamin Uphoff und verstärkt damit sein Torhüterteam. Der 32-jährige Keeper wechselt vom F.C. Hansa Rostock, bei dem sein Vertrag zum 30. Juni ausläuft, in die Löwenstadt und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterzeichnet.

Benjamin Uphoff (geboren am 8. August 1993 in Burghausen) kann auf eine lange Karriere im deutschen Profifußball zurückblicken. Der Schlussmann spielte im Profibereich bislang für den 1. FC Nürnberg, den VfB Stuttgart, den Karlsruher SC, den SC Freiburg sowie zuletzt für den F.C. Hansa Rostock. Uphoff bringt die Erfahrung aus 34 Zweitligaspielen und 199 Partien in der 3. Liga mit. Darüber hinaus stand der Torhüter auch zweimal in der Bundesliga zwischen den Pfosten.

„Mit Benjamin Uphoff verpflichten wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der gleichzeitig voller Tatendrang ist und sich von Beginn an klar zu unserem Weg bekannt hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er als Nummer eins bei Hansa Rostock seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte für uns zu den besten Torhütern der 3. Liga“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. „Benjamin bringt ein modernes Torwartprofil mit und überzeugt darüber hinaus durch seine positive, ehrgeizige und teamorientierte Art. Mit seiner sportlichen Qualität, seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung wird er unserer Torwartgruppe ebenso wie der gesamten Mannschaft wichtige Impulse geben“, so Kessel abschließend.