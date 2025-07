Eintracht Braunschweig verpflichtet Innenverteidiger Louis Breunig

Eintracht Braunschweig hat Innenverteidiger Louis Breunig verpflichtet. Der 21-Jährige wechselt vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg an die Hamburger Straße und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Der Kontrakt beinhaltet zudem eine Option auf Verlängerung. Breunig ist bereits im Trainingslager in St. Johann in Tirol zur Mannschaft gestoßen.