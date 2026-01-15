Eintracht Braunschweig verpflichtet Anas Bakhat

Eintracht Braunschweig hat auf dem Transfermarkt nachgelegt und Anas Bakhat fest unter Vertrag genommen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler, der in den vergangenen Tagen als Testspieler bei den Profis trainierte, unterschrieb einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026. Zudem sicherten sich die Löwen eine Option auf eine weitere Vertragsverlängerung. Bakhat wird künftig mit der Rückennummer 18 auflaufen.
Mit der Verpflichtung reagiert die Eintracht auf personelle Bedürfnisse im Offensivbereich und setzt zugleich auf einen Spieler, der sich kurzfristig in das Mannschaftsgefüge einfügen konnte.
Bakhat hatte sich seit der vergangenen Woche im Training der Profimannschaft präsentieren dürfen. Nach positiven Eindrücken entschieden sich die Verantwortlichen für eine feste Verpflichtung. Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel sieht in dem Neuzugang eine sportliche und menschliche Verstärkung:
„Anas hat sich in den vergangenen Tagen im Training positiv präsentiert. Mit seinen Fähigkeiten im letzten Drittel und seiner Flexibilität gibt er uns eine weitere Komponente für unser Offensivspiel. Zudem hat er sich auch in der Kürze der Zeit direkt in unsere Mannschaft integriert, was für uns neben den sportlichen Fähigkeiten ein wichtiger Punkt ist.“
Damit erhält Bakhat die Chance, sich nach einer vereinslosen Phase wieder auf höherem Niveau zu beweisen.
Geboren am 2. April 2000 in Mainz, begann Bakhat seine Laufbahn im Profibereich beim 1. FC Kaiserslautern. Es folgten Stationen beim 1. FC Düren sowie bei Alemannia Aachen, wo er im Jahr 2024 unter dem heutigen Eintracht-Cheftrainer Heiner Backhaus spielte. Seit Juli war der 1,84 Meter große Mittelfeldspieler ohne Verein.
Im Herrenbereich bringt Bakhat dennoch reichlich Spielpraxis mit: 45 Einsätze in der 3. Liga mit vier Toren und drei Vorlagen sowie 32 Partien in der Regionalliga West mit fünf Treffern und zehn Assists stehen in seiner Statistik.
Für Bakhat selbst ist der Wechsel nach Braunschweig mehr als nur ein sportlicher Schritt. „Die letzten Monate waren für mich nicht einfach, deshalb bedeutet es mir umso mehr, wieder Fußball spielen zu dürfen und Teil dieser Mannschaft zu sein“, erklärt der Neuzugang. Besonders die schnelle Integration habe ihm geholfen: „Die Jungs haben mich direkt super aufgenommen, dafür bin ich sehr dankbar.“
Der Fokus des Mittelfeldspielers richtet sich nun auf den bevorstehenden Rückrundenstart. Sein erstes Heimspiel im Eintracht-Trikot soll gleich zu einem besonderen Moment werden: „Mein Fokus liegt jetzt voll auf dem Freitag und meinem ersten Heimspiel als Löwe – ich hoffe, dass wir gemeinsam einen starken und erfolgreichen Rückrundenauftakt feiern können.“
Mit Anas Bakhat erhält die Eintracht zusätzliche Optionen für das Offensivspiel – und einen Spieler, der nach schwierigen Monaten mit neuem Ehrgeiz in der Löwenstadt angreift.