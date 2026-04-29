Eintracht Braunschweig: Veränderung im Nachwuchsbereich Eintracht Braunschweig und U19-Trainer Niklas Bahr beenden im Sommer die Zusammenarbeit – Wechsel nach Mainz steht fest von red · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Torsten Schwalm

Eintracht Braunschweig wird zur kommenden Saison die Trainerposition der U19 neu besetzen. Wie der Verein mitteilte, endet die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Niklas Bahr im Sommer einvernehmlich. Der 29-Jährige schließt sich zur Spielzeit 2026/2027 dem Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 an.

Bahr war über ein Jahrzehnt im Nachwuchsbereich der Eintracht tätig und arbeitete sich innerhalb des Nachwuchsleistungszentrums kontinuierlich nach oben. Zuletzt betreute er als Cheftrainer die U19 und war damit maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher Talente beteiligt. Mit dem Wechsel nach Mainz folgt nun der nächste Karriereschritt für den gebürtigen Fördertrainer, der künftig im Nachwuchs eines Bundesligisten arbeiten wird.

Reichel würdigt Entwicklung Ken Reichel, Koordinator Sport am Nachwuchsleistungszentrum, würdigte die Arbeit Bahrs und zeigte Verständnis für dessen Wunsch nach Veränderung. „Niklas war zehn Jahre bei uns und hat sich in dieser Zeit bis zum Cheftrainer der U19 hochgearbeitet. Er hat in unserem Nachwuchsleistungszentrum eine sehr gute Entwicklung genommen“, erklärte Reichel. Zugleich betonte er, dass der Verein dem Wunsch des Trainers, sich sportlich weiterzuentwickeln, nachgekommen sei.